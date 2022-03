L’appétit vient en mangeant. Marseille n’avait certainement pas coché la Ligue Europa Conférence parmi ses ambitions au coup d’envoi de la saison. Et pour cause. Initialement qualifié en Ligue Europa, le club phocéen n’a été reversé dans cette compétition qu’après avoir été éliminé de la C3 en phase de poules. Mais l’OM ne la néglige pas pour autant. Bien au contraire. C’est désormais l’un des deux objectifs majeurs de sa fin de saison après sa qualification pour les quarts de finale jeudi soir.

Ad

L'objectif c'est de la gagner, a annoncé le milieu olympien Pape Gueye en conférence de presse après la rencontre. On se doit d'aller au bout, on est une grande équipe, un grand club, donc c'est un objectif logique." Ce n’était pas une partie de plaisir. Vainqueur d’un petit but à l’aller malgré une nette domination (2-1), l’OM a senti le mauvais scénario s’écrire quand les Suisses ont ouvert le score au retour. Mais deux buts de Cengiz Ünder et Valentin Rongier dans les vingt dernières minutes ont finalement permis aux Marseillais de se sortir du traquenard. Et de gonfler leurs ambitions. ", a annoncé le milieu olympien Pape Gueye en conférence de presse après la rencontre.

Ligue Europa Conférence Qualifié au finish, l'OM retrouve les frissons européens IL Y A 4 HEURES

"On ne va pas se mentir, ça n'était pas l'objectif du début de saison"

L’Europe ravive toujours l’effervescence autour du club olympien. Elle peut de surcroît avoir des répercussions positives sur un groupe engagé dans la course à la Ligue des champions, l'autre objectif de l'OM. Surtout avant le rendez-vous qui l’attend dimanche face à un concurrent direct, Nice. "Cette victoire, pour l'émotion qu'elle donne, avec le Vélodrome qui va être complet, c'est important, a souligné l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli. Je suis très confiant, mon groupe jouera un grand match dimanche face à Nice. C'est important de pouvoir représenter Marseille sur la scène européenne. Cette compétition est très importante pour moi et pour le club."

Elle l’est d’autant plus que Marseille a déjà subi une désillusion en Coupe de France, avec une humiliation subie à Nice en quarts de finale (4-1). Distancés en championnat, les Marseillais n’ont plus que cette C4 comme opportunité de remporter un titre cette saison. "On ne va pas se mentir, ça n'était pas l'objectif du début de saison, mais on gagne des matches, on est en quarts et on veut aller au bout, a reconnu Gueye en toute franchise. Il y a un trophée à gagner et on va tout faire pour." Il n’est pas question de prestige. Juste de mettre un terme à dix années sans le moindre titre pour l’OM.

Ligue Europa Conférence Bâle attend 4000 supporters français contre l'OM HIER À 19:54