Absent dimanche à Brest et suspendu jeudi à Bâle en 8e de finale retour de la Ligue Europa Conférence, Dimitri Payet manque à l'OM. Mais son absence a au moins permis à Amine Harit, brillant en Bretagne, de sortir de l'ombre et de l'oubli. Malgré la répétition des matches et les résultats fluctuants de Marseille, le Marocain n'avait plus été titulaire depuis plus de deux mois avant de débuter à Brest (4-1). Cela ne s'est pas vu.

Tranchant dans ses prises de balle et ses dribbles, trop vif pour les défenseurs bretons, Harit est à l'origine du premier but, passeur décisif sur le deuxième et auteur du troisième pour boucler une prestation pleine

"Amine a fait un grand match et il a vraiment bien remplacé Payet", a réagi Jorge Sampaoli, qui a aussi salué le bon match de deux autres remplaçants, Leonardo Balerdi et Pape Gueye. "Ce sont des joueurs qui doivent être prêts quand on fait appel à eux parce qu'avec la répétition des matches, on a besoin que tout le monde soit prêt sans que le niveau de l'équipe baisse", a ajouté l'Argentin.

Pas simple tout de même avec un temps de jeu aussi erratique que celui de Harit, très utilisé dès son arrivée à la fin du mercato d'été, puis très occasionnellement, et enfin presque plus depuis début janvier. "On est des compétiteurs, c'est difficile, on aspire à jouer tous les week-ends. Mais je n'ai jamais lâché, j'ai toujours travaillé. C'est une belle récompense pour moi d'être décisif", a d'ailleurs reconnu l'ancien Nantais dimanche après le match au micro de Prime Video.

Amine Harit (Marseille) a marqué face à Brest, dimanche 13 mars 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Meilleur dans l'axe

L'attitude de ses équipiers, aussi heureux que lui quand il a marqué, a aussi montré que malgré son statut incertain, Harit (24 ans) était très apprécié du groupe, au sein duquel certains s'étonnaient de la rareté de ses apparitions.

Arrivé en prêt sans option d'achat de Schalke 04, Harit devait donner une option supplémentaire à Sampaoli au poste de milieu offensif axial. "Il a un peu le même style que moi et il a énormément de qualités. Il va avoir du temps de jeu", avait même alors validé Payet.

Mais le Réunionnais s'est révélé trop indispensable aux yeux de Sampaoli, qui a souvent lancé Harit en fin de match et rarement à son poste. "J'aimerais donner plus mais je suis utilisé à droite, où je n'ai pas mes repères. Alors j'essaie d'apprendre", avait-il expliqué au mois de janvier. "J'ai une prédilection pour l'axe, où j'ai plus de liberté. Je dois m'adapter à ce que demande le coach."

C'est justement dans ce rôle plus libre que Harit a brillé en Bretagne et qu'il pourrait enchaîner jeudi à Bâle, où l'OM cherchera à confirmer son avantage du match aller (2-1). Pour le Marocain, la suite est plus incertaine. Son arrivée, déjà, n'avait pas été commune, plusieurs joueurs dont Lirola et Alvaro ayant accepté de décaler le paiement d'une partie de leurs salaires pour permettre la validation de son contrat par une DNCG sourcilleuse.

"Mon avenir ? Franchement, je ne m'en occupe pas. C'est mon agent qui gère ça. Moi je suis sur le terrain et c'est déjà difficile surtout quand on ne joue pas", a-t-il déclaré dimanche. "Là j'ai du temps de jeu alors je préfère me concentrer sur le jeu. Les discussions, on verra en fin de saison."

