A la veille du huitième de finale aller de Ligue Europa Conference face à Bâle, Jorge Sampaoli a lancé un appel aux supporters marseillais. Malgré une série de deux défaites et un nul en championnat de France, l'entraîneur argentin espère que son équipe sera soutenue de la meilleure des manières par ses fans en Coupe d'Europe, d'abord, puis jusqu'en fin de saison. "Il faut réussir à être uni", a indiqué le technicien olympien mercredi en conférence de presse.

Ad

"Il faut faire en sorte que sur le terrain et dans les tribunes, tout le monde pense à ce qui est bon pour le club. Peu importe qui est sur le terrain et dans le onze de départ, a notamment insisté Jorge Sampaoli. Ce que l'on veut et ce dont on a besoin, c'est vraiment du soutien et d'être poussé. Surtout les jeunes... On a tendance parfois à perdre un peu nos objectifs vers la fin et il faut vraiment réussir à inverser cela."

Ligue Europa Conférence L'OM tire Bâle, Rennes pas gâté avec Leicester 25/02/2022 À 12:20

Réunion tendue entre Longoria et les supporters

On voulait montrer notre mécontentement au président", a glissé l'un des leaders des ultras olympiens au quotidien local. Et si le retour de la Coupe d'Europe au Vélodrome arrivait au bon moment pour relancer la dynamique ? La Provence et RMC Sport ont révélé que la réunion tenue mardi entre Pablo Longoria et les supporters marseillais avait été tendue. "", a glissé l'un des leaders des ultras olympiens au quotidien local. Et si le retour de la Coupe d'Europe au Vélodrome arrivait au bon moment pour relancer la dynamique ?

"Milik était inespéré pour l'OM, Sampaoli est en train de tout gâcher"

Ligue Europa Conférence "Je n'ai jamais vu un geste comme celui-là" : Sampaoli salue le fair-play de Qarabag 24/02/2022 À 22:58