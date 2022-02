20 000 spectateurs seraient attendus au Stade Vélodrome jeudi soir, pour le 16e de finale aller de Ligue Europa Conférence entre l'OM et Qarabag. Un chiffre donné par La Provence qui confirme une tendance tout sauf surprenante : cette rencontre ne fait rêver personne. Ou pas grand monde. Il faut dire que ni le nom de l'adversaire des Marseillais, ni la compétition en elle-même n'a de quoi exciter les foules, a fortiori dans une semaine de PSG – Real Madrid ou de Barça – Naples, pour aller voir du côté de la C3.

Voilà pour le constat de départ. Et il est évident que Marseille doit aller au-delà. La première raison est simple : le club phocéen a des choses à se faire pardonner sur la scène européenne, à commencer par son reversement dans cette C4 il y a quelques semaines. Le symbole d'une dernière décennie laborieuse à l'échelle continentale, à l'exception de ce magnifique parcours jusqu'en finale de Ligue Europa en 2018. Depuis, le bilan de l'OM est peu reluisant :

2018-2019 : Dernier de son groupe de Ligue Europa avec 1 point, dans une poule qui comprenait Limassol

2019-2020 : Non qualifié pour les compétitions européennes

2020-2021 : Dernier de son groupe de Ligue des champions avec 3 points et 5 défaites

Le retour des matches tous les trois jours

Indigne d'un club à l'histoire aussi chargée en Coupes d'Europe, mais qui détient aujourd'hui le 45e coefficient des clubs UEFA – Braga, les Young Boys ou encore le FC Bâle font mieux, contre le 15e en 2012-2013. Un coefficient qui, rappelons-le, détermine les têtes de séries lors des différents tirages au sort.

Une phase finale de Coupe d'Europe, c'est aussi le retour des matches tous les trois jours. L'OM, éliminé en Coupe de France, n'a plus que deux compétitions à disputer. Plus longtemps il jouera des matches le jeudi, plus Jorge Sampaoli pourra effectuer des rotations dans un effectif bien garni quantitativement. "On arrive dans une période où on va accumuler beaucoup de matches, il va falloir oxygéner l'effectif en faisant tourner pour pouvoir répondre aux objectifs du club", a d'ailleurs déclaré l'entraîneur olympien à ce sujet en conférence de presse, mercredi.

D'Alvaro Gonzalez à Steve Mandanda en passant par Amine Harit, certains ne jouent pas, ou très peu. Devant, Arkadiusz Milik prétend à un autre statut au vu de ses dernières sorties, quand Cédric Bakambu n'a pas été recruté pour cirer le banc. Autant d'arbitrages plus naturels, si ce n'est plus faciles, à effectuer avec un calendrier plus chargé. "On pense que Steve Mandanda est apte à jouer jeudi, il se sent mieux après sa blessure à la cheville, il fait partie des joueurs qui peuvent profiter de cette compétition avec le calendrier chargé", a par exemple indiqué le technicien argentin au sujet de l'ex-capitaine du club.

On ne prend pas cette compétition comme une consolante

Et puis, oublions les arguments rationnels pour se projeter une seconde dans l'émotion. Oui, le parcours marseillais passera notamment par un long déplacement en Azerbaïdjan, jeudi prochain. Mais il y a désormais tout à gagner et une belle aventure à vivre, dans une compétition où l'AS Rome, qui attend tranquillement en huitièmes aux côtés des premiers de groupes, est l'une des plus grosses équipes sur le papier. Passé devant la presse avant son coach, Pape Gueye s'est ainsi montré très clair : "On ne prend pas cette compétition comme une consolante. On est des compétiteurs, l'objectif c'est de la gagner car on en a les capacités".

"C'est une compétition nouvelle qui va me permettre de connaître des joueurs que je n'ai jamais affrontés, c'est un défi personnel pour moi", a de son côté assuré Sampaoli. Chacun peut donc y trouver son compte. Y compris les supporters, qui ne demandent qu'à s'enflammer. En 2018, l'OM avait emmené son public avec lui, après avoir pourtant vécu une phase de poules laborieuse – 8 points, deux défaites, deux matches nuls en poules. Cette fois, ça se passe un cran en-dessous, certes. Mais tout est une question de perspective. Certains vous diront par exemple que la Ligue des Nations, cette compétition a priori pas dingue à disputer, est très agréable à gagner.

