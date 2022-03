Rennes s'est révélé trop tendre. Les joueurs de Bruno Genesio ont été battus sur la pelouse de Leicester en 8e de finale aller de la Ligue Europa Conférence, jeudi (2-0). Les Bretons ont montré un visage volontaire et cohérent mais n'ont pas réussi à résister à la pression de Foxes plus costauds et plus puissants offensivement. Marc Albrighton a ouvert le score à la demi-heure de jeu, l'entrant Kelechi Iheanacho l'a doublé dans le temps additionnel (90e+3). La mission rennaise lors du match retour dans une semaine s'annonce compliquée.

Comme l'avait demandé leur coach, les Bretons sont pourtant entrés dans le match avec beaucoup d'envie. Sans complexe, ils ont mis le pied sur le ballon dans le camp adverse et Gaëtan Laborde a loupé de peu la cage de Kasper Schmeichel sur sa petite reprise du gauche au point de penalty (5e). Malgré les nombreuses percussions de Jérémy Doku sur la gauche, les visiteurs ont cependant manqué de puissance offensive dans la zone de vérité et Leicester a doucement repris l'ascendant.

Les Foxes, eux, ont ensuite réellement fait souffrir la défense rennaise. Depuis son camp, Caglar Söyüncü a lancé Harvey Barnes sur la gauche et l'ailier a débordé l'attentiste Hamary Traoré avant de donner en retrait dans l'axe vers Albrighton qui a catapulté le ballon dans la lucarne gauche d'Alfred Gomis d'une lourde reprise à l'entrée de la surface (1-0, 30e). Traoré a continué de sérieusement souffrir face à l'intenable Barnes et Rennes a dû attendre la toute fin de la première période pour répliquer. Jonas Martin s'est pourtant précipité sur sa reprise axiale et a envoyé le ballon dans les tribunes (45e+1).

Avec la VAR, Rennes aurait eu un penalty

De nouveau plus mordants à la reprise, les Rennais ont poussé mais n'ont pas obtenu de penalty malgré la double main de Söyüncü pour freiner une reprise de Nayef Aguerd aux six mètres suite à un coup franc de Benjamin Bourigeaud (53e). Masqué par une forêt de joueurs, l'arbitre n'a rien vu et n'a pas pu être aidé par le VAR, absent dans la compétition. Leicester a de nouveau haussé le ton et Genesio a décidé de passer d'un 4-4-2 à plat à un 4-3-3 plus consistant dans l'entrejeu en lançant Flavien Tait et Lovro Majer (64e). Le Croate a aussi apporté une nouvelle touche technique et une meilleure inspiration offensive.

Décalé sur la gauche, Martin Terrier a pu débouler dans la surface adverse et placé un tir croisé que Schmeichel a repoussé du pied (74e). Tait, lui, a placé une très belle frappe axiale rasante à 20 mètres sui est passée juste à côté de la cible (79e). Rennes a poussé pour égaliser dans ce match intense et disputé mais n'a finalement cadré qu'un seul tir sur la pelouse du King Power Stadium (13 tentatives). Évidemment insuffisant. C'est même Leicester qui a eu le dernier mot grâce à l'entrant Iheanacho qui a sanctionné les erreurs de relance d'Aguerd et Warmed Omari sur une percée axiale des Foxes. L'attaquant nigerian a conclu d'une petite frappe parfaite du gauche (90e+3) pour permettre aux hommes de Brendan Rodgers d'aborder leur déplacement au Roazhon Park avec une marge conséquente. Rennes devra faire beaucoup plus sur son terrain.

