La scène a été captée par les caméras de Canal+, alors que Samir Nasri était venu à la rencontre de Jorge Sampaoli, lors d'un entraînement à Marseille. Au moment de saluer son ancien coéquipier, Steve Mandanda résumait sa situation avec le sourire : "Il ne veut pas me faire jouer, lui", avait-il confié en désignant son entraîneur. Réponse de l'Argentin : "C'est moi qui lui apprend à jouer au football".

Ad

Le crépuscule de Zlatan : "Son physique commence à lui dire d'arrêter"

Ligue 1 Et si le PSG s'appuyait enfin sur son centre de formation ? IL Y A 2 HEURES

À ce moment-là, Steve Mandanda était encore un numéro deux certain, "El Pelado" ayant installé Pau Lopez en Ligue 1. Et maintenant ? Le légendaire portier marseillais a réussi une performance mémorable, ce jeudi soir, lors de la victoire de l'OM sur la pelouse du PAOK Salonique (1-0) en Ligue Europa Conférence. Trois jours avant le choc face au Paris Saint-Germain...

Mandanda a laissé passer l'orage

Titularisé pour la troisième fois de suite - une première cette saison - après que Sampaoli a souhaité maintenir la dynamique du gardien de 37 ans pour ce quart de finale retour, Mandanda est redevenu lui-même. Lorsque les Grecs ont poussé, sur l'élan donné par un stade en fusion, "Il Fenomeno" a fait ce qu'il savait faire bien avant l'arrivée de Sampaoli à l'OM. Vite au sol pour détourner une tentative d'Akpom (10e), attentif pour rattraper d'une manchette la grosse bourde de sa défense sur le corner suivant, le capitaine a empêché le bateau marseillais de tanguer et laissé passer l'orage.

"Le Cholismo ne peut être compris que par les supporters de l'Atlético"

La suite n'a pas été moins impressionnante, puisque le gardien olympien a réussi cinq arrêts en tout, un total qu'il n'avait plus atteint sans encaisser de but depuis trois ans et demi. "Steve a l'habitude de ce genre de matches", a observé Mattéo Guendouzi sur W9. Le portier a disputé son 99e match en compétition européenne. "Avec lui, on a été très sereins, a ajouté le milieu de terrain. Quand j'ai vu ses premiers arrêts, j'ai su qu'aucune de leurs tentatives ne ferait but. Quand il est comme ça, il est fantastique. C'est l'homme du match."

Titulaire au Parc ?

Brillant dans sa surface, Steve Mandanda a aussi et surtout réussi sa meilleure prestation dans le jeu au pied. Très juste dans ses choix à courte distance, il a également su trouver ses partenaires offensifs lorsqu'il manquait de solutions devant lui. À l'exception d'une transmission à mi-distance contrée (30e) qui aurait pu s'avérer dangereuse, l'international tricolore a démontré qu'il pouvait apporter tout autant que son concurrent direct. Et, peut-être, semé le doute dans l'esprit de Sampaoli.

"Nagelsmann est le principal responsable de l'élimination du Bayern"

Car désormais, titulariser de nouveau Pau Lopez dans un match aussi important que celui qui attend les Marseillais dimanche, au Parc, serait une énorme prise de risque. D'autant que les dernières sorties de l'Espagnol furent moins convaincantes. À 37 ans, Mandanda, lui, démontre qu'il n'est jamais trop tard pour évoluer. Et (ré)apprendre le football.

Ligue Europa Conférence Dans une ambiance de feu, l'OM a entretenu la flamme IL Y A 2 HEURES