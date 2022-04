Ligue Europa Conférence

Il n'est pas en tête du classement des buteurs de l'Eredivisie. Il n'est même pas le plus prolifique de son club, un rang occupé par Guus Til (15 buts). Pourtant, Luis Sinisterra, 22 ans, est bien l'homme qui a dû donner le plus de démangeaisons à la barbe de plus en plus fournie de Jorge Sampaoli. Douze buts agrémentés de cinq passes décisives parlent d'un joueur à l'influence majeure sur la production offensive de son équipe, mais ce sont là encore, pas les chiffres - en tout cas, pas ceux-là - qui permettent de bien dessiner la menace que peut représenter le jeune Colombien, qui affrontera l'Olympique de Marseile, ce jeudi (21h). Mais quand le site de statistiques Whoscored note les performances globales des Rouge et Blanc, c'est bien le Cafetero qui apparaît largement en tête.

A ses débuts en Colombie, au Once Caldas, Sinisterra était un simple ailier. Virevoltant, déséquilibrant, mais un peu déconnecté du jeu de l'équipe. C'est le joueur que découvre Herney Duque, quand il prend, en 2017, la tête du centre de formation du club de Manizales, principal centre de production du fameux café colombien. "C'était un peu un soliste, se souvient celui qui a aussi officié comme entraîneur intérimaire à plusieurs reprises. Mais il a rapidement appris à jouer en équipe. Il sait maintenant exploiter les espaces intermédiaires, s'associer, apparaître dans les zones de décision, même si son point fort reste sa capacité à déséquilibrer."

Un ailier puissant et létal, attiré vers l'axe

Aujourd'hui, Sinisterra est cet ailier - sa position sur la feuille de match - de plus en plus attiré vers l'axe, toujours plus puissant et létal. Le genre de profil pour lequel les cadors européens se bousculent. Cette saison, les noms d'Arsenal, de Newcastle, de Naples, de l'AC Milan ou du Betis ont déjà défilé. Le LOSC serait aussi intéressé, mais la concurrence sera sans doute trop rude pour les Nordistes.

L'Europe s'est rapidement intéressée à Sinisterra, et la Colombie n'a pu profiter que d'un échantillon réduit de son talent. Arrivé sur le tard, à près de 16 ans, au Once Caldas, club vainqueur de la Copa Libertadores en 2004 mais qui ne figure pourtant pas parmi les plus huppés du pays, il se retrouve tout d'abord au chômage technique alors que le Boca Juniors Cali, son ancien club amateur, ne veut pas le libérer. Il fait toutefois rapidement le saut vers l'équipe première, dès 2016.

"En fait, il ne s'est jamais vraiment imposé comme titulaire, rappelle Herney Duque. Mais on sentait son grand caractère sur chacune des ses prises de balle, et on savait que c'était le genre de joueur qui intéresserait l'Europe." Dès 2017, un an à peine après ses débuts, Sinisterra se retrouve d'ailleurs en Belgique, où il devait s'engager avec le Cercle Bruges, afin de remplacer son compatriote, José Izquierdo. Mais après quelques jours dans la Venise du Nord et faute d'un accord avec Once Caldas, l'espoir revient au pays.

Luis Sinisterra Crédit: Eurosport

On s'est enfermés et on a entendu des tirs toute la nuit. C'est un événement qui m'a vraiment affecté

Ces intérêts européens, toujours selon Duque, perturbent quelque peu le jeune homme, qui a notamment été entraîné par le légendaire Pacho Maturana. "Pour éviter de se blesser, il ne donnait pas toujours le maximum, assure Duque. Il a même pu perdre un peu de son humilité. Mais Luis était un élément agréable, au lexique riche, très bien éduqué, notamment par sa mère, qui est institutrice, et l'a remis dans le droit chemin." Dès 2018, le puissant ailier est d'ailleurs appelé pour jouer les sparring partner de la sélection avant la Coupe du Monde.

Un an plus tard, il sera l'un des éléments moteurs d'une sélection U20 qui atteindra les quarts de finale de la Coupe du Monde. Sinisterra est alors déjà un joueur de Feyenoord depuis un an - il apprend notamment aux côtés de Robin van Persie - mais c'est justement cette réussite avec la sélection qui l'aidera à prendre confiance et à commencer à gagner ses galons de titulaire chez les Rouge et Blanc. Aux Pays-Bas, le Colombien apprécie le calme, lui qui a grandi dans un environnement conflictuel. Dans la ville de Santander de Quilichao, à une cinquantaine de kilomètres de Cali et à 1 000 mètres d'altitude, Sinisterra a notamment été marqué par l'arrivée des guerilleros des FARC. "J'avais huit ans, a t-il confié à Gol Caracol. On était dans le commerce de mon père quand la guerrilla est arrivée. On s'est enfermés et on a entendu des tirs toute la nuit. C'est un événement qui m'a vraiment affecté."

Pas encore incontournable en sélection

En Europe, il affrontera une épreuve plus banale pour un footballeur : une rupture des ligaments croisés, en février 2020, qui freinera sa progression. Au terme d'un championnat tronqué par le surgissement du Covid-19, il avait tout de même été élu meilleur joueur de la saison par les supporters du Feyenoord, conquis par son répertoire étendu : buts acrobatiques, percées en profondeur où sa puissance-vitesse fait des ravages, débordements survitaminés, et puis cette aisance pour ce "faux-pied" à repiquer vers l'axe pour décocher une frappe du droit, même s'il peut aussi surprendre avec son pied gauche.

Ses qualités et ses statistiques n'ont toutefois pas suffi à en faire un indispensable en sélection, où il vit encore dans l'ombre de Luis Diaz et n'est parfois pas retenu dans les 23, ce qui engendre des débats dans une Colombie qui vient d'échouer à se qualifier pour la Coupe du monde. Faute de mieux, Sinisterra se satisferait de soulever, cette année, le trophée de la Ligue Europa Conférence. Une compétition dans laquelle la terreur colombienne a déjà fait trembler cinq fois les filets. L'OM est prévenu.

Luis Sinisterra (Feyenoord Rotterdam) face au Slavia Prague, jeudi 14 avril 2022. / Ligue Europa Conférence Crédit: Getty Images

