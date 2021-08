"Ca va être un match différent là-bas" : pour l'international norvégien Birger Meling, Rennais tout beau tout frais, le barrage retour de Ligue Europa Conférence jeudi contre son ancien club de Rosenborg ( : pour l'international norvégien Birger Meling, Rennais tout beau tout frais, le barrage retour de Ligue Europa Conférence jeudi contre son ancien club de Rosenborg ( à suivre en DIRECT commenté sur Eurosport ) n'aura rien d'une promenade de santé (19h), malgré la victoire 2-0 à l'aller

Il faut être attentif, même si à l'aller on était plus costauds qu'eux, ça va être difficile

C'est au Lerkendal Stadion de Trondheim, l'antre du club de Rosenborg dans le centre de la Norvège, que ce latéral gauche au profil très offensif s'est révélé à partir du printemps 2017. Il y a glané ses premières sélections en équipe de Norvège - 19 au compteur depuis et une nouvelle convocation pour la semaine prochaine -, avant de partir découvrir la Ligue 1 à Nîmes l'an dernier et de rejoindre Rennes cet été.

Et il n'a pas manqué de raconter à ses coéquipiers ses souvenirs de l'été 2019, quand Rosenborg a mis le feu à la défense du Dinamo Zagreb en barrage de Ligue des champions. Battus 2-0 à Zagreb, les Norvégiens avaient réussi à marquer dès la 11e minute : "le stade était électrique, l'ambiance était folle, c'était chaud", jusqu'à l'égalisation croate à la 71e minute.

S'ils trouvent le rythme et qu'ils ont un peu de confiance au début...

A cause de la crise sanitaire, la jauge sera réduite à 7 000 supporters à Trondheim, un tiers de la capacité du stade, mais Meling ne doute pas qu'ils sauront mettre l'ambiance. "Il faut être attentif, même si à l'aller on était plus costauds qu'eux, ça va être difficile", prévient le latéral norvégien.

"Le plus important là-bas, c'est la dynamique du jeu. S'ils trouvent le rythme et qu'ils ont un peu de confiance au début, ça va être difficile", explique-t-il, insistant sur la nécessité de mettre vite "une bonne intensité", puisque c'est le point fort de la Ligue 1 par rapport au championnat norvégien.

Les Rennais pertubés par... un salon annuel de la pêche ?

Petit souci cependant pour les Rennais : en raison d'un salon de la pêche annuel à Trondheim, tous les hôtels étaient réservés depuis longtemps et ils devront loger à 1h30 de route du stade. Ils devront de plus se passer de leur ailier Jérémy Doku, victime d'une lésion musculaire aux ischios lors de la victoire dimanche contre Nantes (1-0). Le Belge sera indisponible au moins une quinzaine de jours.

Mais ils pourront compter sur l'infatigable Meling, qui a parfaitement pris possession de son couloir gauche pendant qu'Adrien Truffert finissait de se remettre de sa blessure du printemps. Solide en défense, précieux dans le pressing, déjà auteur d'une passe décisive pour Serhou Guirassy à Brest (1-1), ce gaucher de 26 ans s'est parfaitement fondu dans la philosophie de jeu rennaise.

Pour l'entraîneur rennais Bruno Genesio, "Biggy" est "un joueur très complet" : "Il a énormément progressé sur le plan défensif, on connaît sa qualité offensive, sa capacité à répéter les efforts et à être juste dans le dernier geste". C'est d'ailleurs la résistance de Meling face aux assauts de Jérémy Doku dans son couloir lors du dernier match de la saison en mai qui a convaincu les dirigeants rennais.

Reste qu'affronter un ancien club reste "toujours un truc spécial", reconnaît le latéral à la mèche blonde et au discours posé dans un bon français. "Pour moi, ça aurait été mieux de les affronter en phase de groupes. Je préfère toujours qu'une équipe norvégienne se qualifie pour les groupes, c'est bien pour le championnat là-bas, pour les joueurs et pour l'équipe. Mais là, ça sera pas possible", assure-t-il en riant.

