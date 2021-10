En 1008 matches, José Mourinho n'avait jamais subi six buts en l'espace de 90 minutes. C'est désormais de l'histoire ancienne. Ce jeudi soir, le Special One et l'AS Rome ont été littéralement humiliés par le club norvégien de Bodø/Glimt, qui s'est imposé 6-1 (!) lors de la 3e journée de la Ligue Europa Conférence. Autant dire que l'humiliation est totale.

Si le "Mou" avait initialement décidé de faire tourner son onze, il ne s'attendait certainement pas à une telle débâcle. Encore moins face à un adversaire à priori à la portée des Giallorossi. Raté. Incrédule, l'entraîneur portugais a bien tenté de remobiliser ses troupes. En vain. Le cauchemar ne s'est jamais arrêté, au point que l'arbitre a décidé de le stopper après deux minutes de temps additionnel.

"C'est ma faute. J'ai voulu jouer avec cette équipe, avec une bonne intention. Je voulais donner l'opportunité à certains joueurs, qui travaillent, beaucoup, de jouer (...) On a perdu face à une équipe qui a plus de qualités que nous", a réagi José Mourinho au micro de Sky Italia. Pour lui, l'écart est "trop grand" entre ses titulaires et ses remplaçants. "J'ai un groupe de 13-14 joueurs, et un autre plus limité. Je connaissais les limites de mes joueurs, rien de nouveau. Je m'attendais à un autre match. C'est ma faute", a-t-il ajouté.

