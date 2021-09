L'AS Rome a poursuivi jeudi son sans-faute en Ligue Europa Conférence, la quatrième compétition européenne de clubs lancée cette saison, tandis que Tottenham a remporté sa première victoire. Le club de la capitale italienne, avec des buts d'El Shaarawy (7e), Smalling (66e) et Abraham (68e), s'est facilement imposé chez les Ukrainiens de Louhansk (3-0) et domine le classement du groupe C.

Triplé pour Kane

Dans le groupe G, Tottenham a remporté sa première victoire, face aux Slovènes du NS Mura (5-1), après avoir été tenu en échec par Rennes lors de la première journée. Dele Alli a marqué sur penalty (4e), Lo Celso a doublé la mise (8e) et Harry Kane a inscrit un triplé (68e, 77e et 88e).

