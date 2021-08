Le Stade Rennais valide son ticket pour la Ligue Europa Conférence. Les Bretons ont confirmé leur succès du match aller (2-0) au Roazhon Park en s’imposant ce jeudi soir sur la pelouse de Rosenborg (1-3), grâce à des buts de Del Castillo (6e) et Aguerd (41e) et Abline (81e). Vecchia, lui, a marqué pour les Norvégiens sur penalty (68e). Rennes se qualifie pour une quatrième campagne européenne consécutive et doit désormais attendre le tirage au sort ce vendredi, à 13h30, pour connaître sa poule dans cette première édition de la "C4".

