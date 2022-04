L'OM ne pourra pas compter sur son virage Nord pour la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord Rotterdam. L'UEFA, qui a annoncé cette sanction ce mardi, a d'ailleurs précisé dans un communiqué qu'elle concernait "l'intégralité du Virage Nord" après les incidents du match contre le PAOK Salonique. Elle est accompagnée de deux amendes d'un montant total de 98.000 euros pour "allumage de fumigènes, jets de projectiles", comportement du public et blocage de passages publics.

Le club grec a lui aussi été sanctionné d'une amende

Des affrontements entre supporters de l'OM et du PAOK avaient eu lieu dès la veille du quart de finale aller entre les deux clubs et s'étaient poursuivis avant et pendant la rencontre. Une trentaine de policiers ont été blessés et une douzaine de personnes interpellées.

Le club grec a lui aussi été sanctionné d'une amende, de 50.000 euros, et doit prendre en charge le remboursement à l'OM des dégâts causés par ses supporters. Le parcage visiteurs du Vélodrome a en effet été très endommagé, avec de nombreux sièges arrachés. Les supporters du PAOK seront aussi interdits du prochain déplacement européen du club. Après avoir éliminé le club de Thessalonique (2-1/1-0), l'OM doit affronter le Feyenoord Rotterdam pour une place en finale le 25 mai à Tirana. Le match aller doit se disputer jeudi 28 avril aux Pays-Bas et le match retour le jeudi 5 mai au Vélodrome.

