Dominer un club anglais, Rennes l'a déjà fait. Trois ans après avoir dompté Arsenal au Roazhon Park, les Bretons rêvent de rééditer cette performance mémorable contre Leicester jeudi (18h45) en 8e de finale retour de Ligue Europa Conférence, malgré l'échec de l'aller (2-0). En pleine forme en Ligue 1 avec quatre victoires d'affilée, le Stade Rennais a pourtant trébuché à Leicester la semaine dernière, faute d'efficacité en attaque et en défense.

Ils se présenteront donc jeudi à domicile avec un retard de deux buts à combler. Et le score de 2019 contre Arsenal (3-1), s'il n'avait pas permis aux Rennais d'éliminer les Gunners, serait cette fois précieux, au moins pour arracher une prolongation. "On se devait de faire un bon résultat là-bas, on ne l'a pas fait. Maintenant il faut se rattraper à la maison", a résumé le milieu Benjamin Bourigeaud samedi devant la presse.

Sur le papier, les "Foxes" ont une avance confortable. Mais les Rennais disposent d'une attaque de feu, attisée par les réussites de Gaëtan Laborde (19 buts cette saison toutes compétitions confondues) et Martin Terrier (14 buts). En Ligue 1, les Rouge et Noir ont marqué quatre buts ou plus à sept reprises et possèdent la deuxième meilleure attaque du championnat avec 57 buts, à seulement deux unités du PSG.

Dimanche, les Rennais ont à nouveau fait parler la poudre en inscrivant quatre buts à Lyon, comme lors du match aller, pour un succès final 4-2 qui a fait du bien au moral. D'autant que les "Foxes", malgré leur froid réalisme jeudi (2 buts sur 3 tirs cadrés), ne pointent qu'à la 12e place au classement de Premier League et se sont inclinés 2-0 sur le terrain d'Arsenal, une vieille connaissance des Bretons.

Ces derniers mois, les Rouge et Noir ont pris l'habitude de démarrer en trombe dans un premier quart d'heure crucial avant que l'adversaire ne reprenne ses esprits : à Leicester, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions, tandis qu'à Lyon, ils ont inscrit deux buts. Jeudi, ils devront se montrer tout aussi efficaces, d'autant qu'avec deux buts d'avance, les Anglais risquent de ne pas se livrer et les espaces seront plus rares qu'à l'aller.

Leicester nous a donné une leçon d'efficacité

"Leicester nous a donné une leçon d'efficacité. C'est la différence entre une équipe avec de l'expérience en coupe d'Europe et une autre. On n'est pas efficace dans les deux surfaces et on doit apprendre de nos erreurs", a reconnu l'entraîneur Bruno Genesio après le match dans les Midlands. Les Rennais en sont pourtant à leur quatrième campagne européenne d'affilée. Et s'ils n'ont pas su exister la saison dernière en Ligue des champions, la toute nouvelle Ligue Europa Conference semble à leur portée. La direction du club en a clairement fait un objectif en début de saison.

Pour cela, les Rennais pourront compter sur le soutien de leur public, avec un Roazhon Park (29.000 places) qui devrait vibrer comme aux plus belles heures, même si le prix des billets a découragé de nombreux habitués. Pour les supporters, il s'agira de rallumer la flamme du 8e de finale aller de Ligue Europa contre Arsenal lors de la saison 2018-2019. Menés dès la 3e minute, les Rennais avaient réussi à l'emporter 3-1 dans un stade en fusion. Avant de s'incliner 3-0 au retour à Londres.

Cette fois-ci, ce sont eux qui reçoivent pour le match retour: "On sera à la maison, le public va nous pousser, on sait que le supplément d'âme sera là", a souligné Bourigeaud. "Je m'attends à un stade plein, avec une ambiance de folie."

