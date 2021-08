Le Stade Rennais a réalisé un vrai match de Coupe d’Europe, ce jeudi au Roazhon Park. Dans le cadre des barrages aller de la Ligue Europa Conférence, les coéquipiers de Jérémy Doku et d’Eduardo Camavinga ont réalisé une performance probante face aux Norvégiens de Rosenborg (2-0). Titulaire pour la première fois avec le club breton, le milieu de terrain Baptiste Santamaria a déjà séduit son nouveau public.

Leurs intentions en début de rencontre étaient claires : l’opposition du soir, le Rosenborg BK et son entraîneur chevronné Åge Hareide avaient pour objectif de limiter la casse. Positionnés très bas, certainement trop, les coéquipiers de l’ancien Rennais Alexander Tettey ont subi une multitude de vagues dans la première demi-heure. Elles se sont vues concrétisées par un but de la tête de Nayef Aguerd, bien servi par un remarquable centre de Benjamin Bourigeaud (1-0, 15e). Les hommes de Bruno Génésio pouvaient même regretter de ne pas avoir creusé l’écart avant la pause, tant ils ont été dangereux sur le but du gardien André Hansen (4e, 8e, 28e, 44e).

Bourigeaud régale ses partenaires

Malgré un coup de chaud sur un centre-tir puissant de Even Hovland à l’heure de jeu ou un joli tir placé de Konradsen Ceide contré par Loïc Badé (67e), les Rouge et Noir ont également dominé le second acte avec la manière, bien aidés par un Santamaria déjà très juste et très tranchant sous ses nouvelles couleurs. Après plusieurs accélérations de Kamaldeen Sulemana et de Jérémy Doku sans résultat, c’est Serhou Guirassy qui a inscrit le second but, sur un nouveau caviar de Bourigeaud (2-0, 84e).

Le Stade Rennais cher à Erminig se donne de l’air avant son déplacement à Trondheim, jeudi prochain. Avant cela, il faudra confirmer cette première victoire de la saison en match officiel dès dimanche, à domicile contre le rival nantais.

