Bruno Genesio ne compte pas vraiment faire tourner son équipe en Ligue Europa Conférence sur le terrain du Vitesse Arnhem, jeudi. Pourtant, il n'y aura en effet que 62 heures entre le coup de sifflet final aux Pays-Bas et celui d'envoi au Roazhon Park contre les stars du PSG, qui auront eu deux jours de plus pour digérer leur victoire contre Manchester City (2-0) en Ligue des champions.

"On a fait beaucoup d'efforts l'an dernier pour se qualifier en Coupe d'Europe, pas question de négliger ou de banaliser le match" de jeudi, a assuré l'entraîneur du Stade Rennais lors d'une conférence de presse par vidéo. "Il y aura évidemment quelques changements en début de match, des joueurs qui seront préservés en cours de match. Mais on aura une équipe compétitive (...) et il y en aura de nouveau une pour dimanche contre le PSG", a-t-il assuré.

Une confrontation difficile

"Tout le monde sera au taquet", a insisté le capitaine, Hamari Traoré. Rennes, 13e à 15 points du PSG, a absolument besoin de refaire son retard en L1. Mais le Vitesse Arnhem apparaît comme le concurrent direct pour la 2e place qualificative en C4, derrière Tottenham le grand favori. "Il reste 5 matches à jouer (en phase de groupes de C4), mais ce serait intéressant de faire un bon résultat là-bas", a expliqué Genesio, qui s'attend à "une confrontation difficile".

"Arhnem c'est une équipe qui nous ressemble, elle est composée de très jeunes joueurs, elle n'a pas fait le début de saison qu'elle espérait en championnat. C'est aussi une équipe qui se crée des occasions, qui crée du jeu et qui manque un peu d'efficacité offensive pour l'instant", a résumé l'entraîneur rennais.

