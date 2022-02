Il pouvait y avoir plus clément, pour l'un comme pour l'autre. Ni Rennes ni Marseille n'ont vraiment été gâtés au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence, mais ce sont bien les Bretons les plus à plaindre. Les hommes de Bruno Génésio ont en effet hérité des Anglais de Leicester, favoris de cette compétition avec l'AS Rome. Marseille va de son côté croiser le fer avec le club suisse de Bâle les 10 et 17 mars prochains.

Deux adversaires habitués à l'Europe

Il s'agit d'un adversaire habitué à l'Europe pour les hommes de Sampaoli, 3e du championnat suisse et qui vient de changer d'entraîneur récemment. Mais avec le match aller au Vélodrome, les Olympiens ont la possibilité concrète de faire tout de suite un écart sur leurs adversaires avant la manche retour, dans une double confrontation de laquelle ils sont favoris.

Rennes ne peut pas en dire autant. Gaëtan Laborde et consorts devront rééditer leur performance de la phase de poules où ils avaient tenu tête à Tottenham au Roazhon Park. Ce sont cette fois-ci les Foxes et leur effectif bien garni qui tenteront de passer en quart de finale, avec une manche aller en Angleterre avant le retour en Bretagne une semaine plus tard. Les partenaires des Français Wesley Fofana et Boubakary Soumaré, 12es seulement de Premier League cette saison, se sont facilement défait des Danois du Randers FC dans le barrage pour se hisser en huitième de finale. Il y aura là au moins une belle affiche pour égayer l'intérêt autour de cette nouvelle compétition !

Les affiches des 8es de finale (10-17 mars)

Olympique de Marseille - FC Bâle

Leicester - Stade Rennais

PAOK Salonique - Genk

Vitesse Arnhem - AS Rome

PSV Eindhoven - FC Copenhague

Slavia Prague - Lask

Bodo Glimt - AZ Allmaar

Partizan Belgrade - Feyenoord Rotterdam

