Ce fut indécis jusqu'à la dernière seconde. Finalement, Antonio Conte , fraîchement arrivé sur le banc de Tottenham, après sa nomination il y a seulement deux jours de cela, a réussi sa première avec son nouveau club. Ce jeudi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence, les Spurs sont venus à bout du Vitesse Arnhem (3-2), dans leur antre du Tottenham Hotspur Stadium.

Si le score paraît donc serré, les locaux menaient pourtant 3-0 après 28 minutes de jeu, suite à trois réalisations inscrites en seulement 13 petites minutes. Au quart d'heure, Heung-Min Son a ouvert son compteur cette saison dans la compétition (15e, 1-0). Harry Kane a ensuite parfaitement servi Lucas, à la 22eme minute de jeu (2-0), avant que Ben Davies ne pousse ensuite le défenseur danois Jacob Rasmussen à tromper son propre gardien de but (28e, 3-0).

Trois cartons rouges distribués dans le second acte

Un arrière qui s'est ensuite parfaitement bien rattrapé, seulement quatre petites minutes plus tard, en relançant les siens, sur un service de Maximilian Wittek (32e, 3-1), avant qu'à la 39eme minute de jeu, Matus Bero, parfaitement trouvé par Yann Gboho, ne ramène ensuite sa formation à un petit but (3-2).

Dans le second acte, aucune autre réalisation n'a ensuite été inscrite, mais les deux formations ont visiblement eu du mal à garder leurs nerfs. Pas moins de trois cartons rouges ont été distribués, avec, d'un côté, Cristiano Romero, et de l'autre Danilho Doekhi et Markus Schubert.

Mais l'essentiel est au bout pour Tottenham, qui renoue avec le succès, après son dernier revers cinglant contre Manchester United samedi dernier (0-3). Dans cette Ligue Europa Conférence, les Spurs sont deuxièmes du groupe G, avec sept unités, et en position idéale pour poursuivre leur route dans la compétition.

