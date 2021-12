Ligue Europa Conférence

Déjà qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conference, le Stade Rennais devra patienter pour jouer son deuxième choc de la phase de poules face à Tottenham. Ce mercredi soir, le club londonien a annoncé le report du match face à l'actuel deuxième de Ligue 1 à cause d'un cluster au sein de son effectif. Antonio Conte a indiqué, un peu plus tôt dans la journée, que huit joueurs étaient positifs au Covid-19 tout comme cinq membres du staff, sans révéler leurs identités.

"Nous confirmons que le match de Ligue Europa Conference, du Groupe G, face au Stade Rennais, n'aura pas lieu jeudi 9 décembre, ont indiqué les Spurs sur leur site officiel. Des discussions sont en cours avec l'UEFA pour refixer la date du match. A la suite d'un échange avec les autorités de santé, il a été conseillé de fermer le centre d'entraînement de l'équipe première ainsi que le centre de formation pour la sécurité des joueurs et du personnel."

Lors du match aller, à la mi-septembre, le club breton avait concédé le nul à domicile face à Tottenham (2-2) alors qu'il tenait la victoire jusqu'à la 76e minute et le but de Pierre-Emile Höjbjerg. Flavien Tait et Gaëtan Laborde avaient été les buteurs rennais.

