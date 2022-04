Comme lors des quatre derniers matches de Ligue Europa Conference, Steve Mandanda gardera les buts de l'OM jeudi soir face au PAOK Salonique. "Il jouera", a indiqué Jorge Sampaoli en conférence de presse. "On a deux gardiens de but qui sont très performants, ce qui m’importe c’est qu’ils soient dans un bon état de forme et c’est vrai que cette possibilité de jouer deux compétitions nous permet qu’un gardien joue une compétition, et que l’autre en dispute une autre", a précisé l'entraîneur argentin de l'OM.

Ad

Blessé à une cuisse lors de la trêve internationale, l'international polonais Arkadiusz Milik sera trop juste pour le quart de finale aller de Ligue Europa Conference. "Il est forfait jeudi et on fait tout pour essayer de l'intégrer au lendemain du match", a confirmé Jorge Sampaoli. Comme face à l'AS Saint-Etienne dimanche (4-2), Bamba Dieng pourrait être aligné en pointe à la place de l'ex-attaquant du Napoli.

Ligue Europa Conférence Le PAOK en quarts : tirage heureux pour l'OM 18/03/2022 À 14:21

Ligue Europa Conférence Le PAOK pour l'OM, un duel Leicester - PSV Eindhoven : revivez le tirage des quarts de finale 18/03/2022 À 08:27