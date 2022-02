Battu dimanche à domicile par Clermont (2-0) au bout d'un "non-match", l'OM compte sur son barrage retour de jeudi à Bakou face à Qarabag en Ligue Europa Conférence pour "repartir de l'avant" comme l'a annoncé Boubacar Kamara.

"C'était un non-match mais on a bien parlé, on a encaissé cette défaite, a assuré le défenseur ou milieu marseillais en conférence de presse. Il faut repartir de l'avant et gagner jeudi." Lors du match aller contre Qarabag, l'OM s'était imposé (3-1) mais au terme d'un match mal maîtrisé, les Azerbaïdjanais se montrant régulièrement dangereux.

Les cadres ont parlé, il le fallait

Trois jours plus tard, Marseille avait ensuite été nettement battu par Clermont et Dimitri Payet jugeait après la partie qu'il fallait "dégonfler les têtes". "Cela arrive comme dans toutes les équipes. On ne pensait pas perdre et cette défaite nous a fait mal. Les cadres ont parlé, il le fallait. Il fallait tout remettre à zéro, a expliqué Boubacar Kamara. C'est bientôt le sprint final en L1, il y a une qualification à aller chercher dans cette coupe. Elle peut nous permettre de gagner un titre à la fin et d'offrir ça aux supporters."

Sampaoli reste prudent

Jorge Sampaoli s'est de son côté montré prudent malgré l'avantage pris au match aller. "Il y a deux buts de différence et c'est important. Mais il faudra faire un autre match que celui du Vélodrome, sinon on aura des problèmes, a-t-il jugé. On sait que Qarabag est une équipe offensive, avec des joueurs internationaux. Ce sera un match intéressant. On va voir comment on peut les contrer."

