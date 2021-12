L'OM va s'offrir un long déplacement fin février. Un très long même. L'Olympique de Marseille va affronter Qarabag lors des barrages d'accession aux huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence. Et avec le club azerbaïdjanais, l'équipe phocéenne s'ajoute un voyage usant à son programme puisque les Olympiens devront faire près de 4000 kilomètres en avion pour disputer le match retour, le 24 février alors que l'aller se jouera au Vélodrome le 17 février.

Troisième de son groupe en Ligue Europa, derrière Galatasaray et la Lazio Rome, l'OM a été reversé dans cette nouvelle compétition. Et si ce long déplacement à Bakou n'arrange sûrement pas les affaires marseillaises, les coéquipiers de Dimitri Payet devront aussi se méfier du vice-champion 2021 d'Azerbaïdjan, qui a terminé deuxième de son groupe dans cette épreuve derrière le FC Bale avec une seule défaite au compteur en six rencontres.

Dimitri Payet lors de Marseille - Galatasaray en Ligue Europa le 30 septembre 2021 Crédit: Getty Images

Fort dans les duels, Qarabag a pris l'habitude de monter en régime après la pause. Et a ainsi marqué tous ses buts dans cette compétition en seconde période. Pour l'anecdote, le club d'Europe orientale avait participé en 2017-2018 à la phase de poules de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire et avait fini avec deux points dans un groupe très relevé (Roma, Atlético Madrid, Chelsea).

Les affiches des barrages

Olympique de Marseille - Qarabağ FK

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv

Fenerbahçe - Slavia Prague

FC Midtjylland - PAOK Salonique

Leicester - Randers FC

Celtic Glasgow - FK Bodø/Glimt

Sparta Prague - FK Partizan Belgrade

Rapid Vienne - Tottenham/Vitesse Arnhe

