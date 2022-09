Que s'est-il passé ?

Ce jeudi, l'Allianz Rivera fut le théâtre d'invraisemblables et dramatiques incidents en marge du match de Ligue Europa opposant Nice à Cologne . Dans l'après-midi, des supporters allemands avaient vandalisé la boutique des Aiglons située en centre-ville et tagué des arrêts de tramway. Mais c'est une heure avant le coup d'envoi initial de la rencontre, prévu à 18h45, que la situation a dégénéré. Plusieurs centaines de supporters cagoulés aux couleurs du club de Cologne, sur les plus de 8 000 présents dans la tribune Ray, ont envahi la tribune présidentielle, ou tribune Ségurane, pour aller en découdre avec les supporteurs niçois, installés eux en tribune populaire sud.

Selon la préfecture, interrogée par l'AFP, "ce sont les Allemands qui ont chargé". L'affrontement entre supporters armés de chaises ou de barres de fer arrachées dans le stade fut d'une violence inouïe. Après une grosse dizaine de minutes de bagarres, puis l'intervention des forces de l'ordre, le calme est peu à peu revenu dans les tribunes. Face à ces incidents, les portes du stade ont été momentanément fermées.

Après une annonce en langue allemande demandant aux supporters de Cologne de se calmer, le capitaine de Nice, le Brésilien Dante, a pris le micro pour s'exprimer devant les supporters niçois : "On sait tous que vous n'y êtes pour rien", a lancé Dante. "Je compte sur vous et sur l'organisation pour pouvoir jouer ce match. Je compte sur vous et votre soutien". Reporté à 19h40, le coup d'envoi a finalement été donné et le match s'est déroulé sans heurt, les deux équipes se séparant sur un nul (1-1).

De violents incidents ont éclaté entre supporters de Nice et de Cologne jeudi à l'Allianz Riviera Crédit: Getty Images

Quel est le bilan provisoire ?

très alcoolisé". Il est lourd. La préfecture des Alpes-Maritimes annonce un bilan de 32 blessés dont deux policiers et un stadier, quatre sont hospitalisés. Un supporter a par ailleurs été légèrement touché par une arme blanche. Un homme venu de la tribune du FC Cologne a été hospitalisé en "urgence absolue" après une chute de plus de 5 mètres entre deux niveaux des tribunes. Son pronostic vital n'est plus engagé. La préfecture a indiqué à nos confrères de l'AFP qu'il s'agit en fait d'un supporter parisien ".

Pourquoi des supporters du PSG se trouvaient parmi les assaillants ?

Repérés par les Niçois avant la rencontre, des supporters parisiens se sont glissés dans les rangs des fans du FC Cologne. Au coup d'envoi du match, le club de supporters des "Supras Auteuil" du PSG a ainsi sorti une banderole au sein de la tribune attribuée aux Allemands. Ce groupe a été dissous depuis douze ans désormais, mais il entretient depuis 2003 des relations amicales avec la Wilde Horde, le groupe ultra historique du FC Cologne. Ainsi en 2016, à l’occasion de la rencontre de Coupe d’Allemagne entre Cologne et Hoffenheim, une banderole aux couleurs du PSG "25 ans de Mentalité Ultra" fut déployée. Un message à l’adresse du groupe parisien, qui, bien que dissout, fêtait alors ses 25 ans d'existence.

Comment a-t-on pu en arriver là ?

Des témoignages recueillis par RMC Sport font état de force de l'ordre dépassées par les événements. Pour les policiers présents sur place et interrogés par nos confrères, le dispositif n'était "n'était pas assez conséquent" pour un match considéré à risque.

Les pouvoirs publics français ont-ils sous-estimé la menace planant sur cette rencontre ? Comment les supporters de Cologne ont-ils pu rejoindre la Brigade Sud sans en avoir été empêchés par les forces de l'ordre ? Ce sont certaines des questions auxquelles il faudra répondre dans les prochains jours pour établir les responsabilités d'une bien triste soirée.

Pourquoi le match s'est tenu malgré tout ?

Face à l'avant-match cauchemardesque, Jean-Pierre Rivère a voulu reporté la rencontre à une date ultérieure mais l'UEFA a pesé de tout son poids pour maintenir la rencontre. La fédération européenne a obtenu l'aval des pouvoirs publics pour obtenir gain de cause. Pour quelle raison la rencontre s'est-elle maintenue dans une telle poudrière ? D'abord parce que le calme est revenu rapidement après l'intervention des forces de l'ordre. Mais c'est Lucien Favre qui en a donné la raison principale après la rencontre : "On n'était pas sûr de jouer mais je pense qu'il fallait faire ce match. J'étais favorable à jouer. On était content de jouer ce match-là pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de date possible après", a dévoilé le coach des Aiglons.

Quelles ont été les réactions ?

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a déploré que "notre sport soit sali" après les violents affrontements survenus avant le coup d'envoi de la rencontre. "Il y en a marre, il y en a vraiment marre que notre sport soit sali de cette façon, qu'on ne puisse plus se dire qu'on va avec ses gamins de manière sereine et sécurisante dans un stade", a affirmé la ministre dans le cadre d'un événement avec des sponsors organisé par Sporsora.

"J'ai l'estomac noué parce que ça recommence, Nice-Cologne, avec des violences inouïes, des images choquantes sur les réseaux sociaux", a également dit Amélie Oudéa-Castéra. "Il faut vraiment qu'on trouve tous ensemble les solutions pour traverser ça, qu'on fasse en sorte cette violence qui pénètre de plus en plus dans notre société s'arrête au moins à la porte de nos stades", a estimé la ministre. En fin de soirée, la ministre des Sports a précisé qu'elle ferait un point avec le ministère de l'Intérieur pour déterminer les responsabilités.

De son côté, l'OGC Nice a condamné fermement les incidents survenus dans son enceinte. "La direction de l’OGC Nice entend que toute la lumière soit faite sur les conditions qui ont rendu possibles cette succession d’événements qui abiment l’esprit de fête populaire que doit véhiculer le football, afin que les mesures nécessaires soient prises pour encadrer ses prochaines rencontres européennes", a précisé le club.

