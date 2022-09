Pas de victoire et quelques regrets pour les Niçois. Les hommes de Lucien Favre sont allés faire match nul sur la pelouse du Partizan Belgrade, jeudi, lors de la 2e journée du groupe D de la Ligue Europa Conférence (1-1). Si Joe Bryan a très vite mis les visiteurs sur la bonne voie (2e), ses coéquipiers n'ont pas insisté en première période puis manqué de réussite en seconde et subi l'égalisation de l'excellent Fousseni Diabaté (60e). Les deux équipes enchaînent un second partage des points tandis que le Cologne a pris le dessus sur Slovacko dans l'autre match de la poule (4-2).

