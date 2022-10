Cristiano Ronaldo est toujours un chasseur de buts d'exception. Si certains en doutaient encore, la rencontre de CR7 face au Sheriff Tiraspol a été l'illustration de cet état de fait. De retour à l'entraînement collectif seulement mardi après avoir été écarté du groupe pour le déplacement à Chelsea, le Portugais a été titularisé ce jeudi en Ligue Europa. Et malgré le contexte, il a encore trouvé les ressources pour faire trembler les filets.

Entre les polémiques sur son refus d'entrer en jeu contre Tottenham en championnat, sa mise à l'écart et les rumeurs qui l'annoncent partant cet hiver – ce qui semble aujourd'hui inéluctable étant donné la situation -, Cristiano Ronaldo avait des raisons d'avoir la tête ailleurs ce jeudi soir. Surtout que sans faire injure à Sheriff Tiraspol, ce n'était pas le statut de l'adversaire du jour qui pouvait le motiver. Mais c'était bien mal connaître le quintuple Ballon d'Or. Comme toujours, il a su rester focus. Et afficher son mental de compétiteur hors normes pour améliorer encore ses statistiques.

Il fait le job en C3

Aligné d'entrée pour la cinquième fois de la saison en Ligue Europa, Cristiano Ronaldo a montré une envie constante de se libérer en faisant ce qu'il a fait de mieux depuis plus de 15 ans maintenant au plus haut niveau : marquer. Et après avoir observé une de ses têtes dégagée en corner (15e) puis un de ses tirs passer à côté du cadre (59e) avant de se voir refuser un but pour hors-jeu (61e), il a enfin été récompensé de ses efforts à la 82e pour corser la marque après les buts de Diogo Dalot (45e) et Marcus Rashford (66e) en s'y reprenant à deux fois après une tête détournée par le gardien. Il a alors pu exploser avant d'offrir à Old Trafford une nouvelle célébration qui fera date.

Réduit à portion congrue en Premier League où il n'a mis qu'un but cette saison en huit bouts de matches (340 minutes en tout), Cristiano Ronaldo garde ainsi la tête haute en Europe. Ce n'est certes pas la Ligue des champions, sa compétition de prédilection qu'il souhaitait à tout prix retrouver cet été. Mais la Ligue Europa. Et dans cette C3 où Manchester United jouera la première place du groupe E face à la Real Sociedad jeudi prochain, il affiche deux buts et une passe décisive en cinq sorties. En clair, et malgré les polémiques, CR7 fait toujours le job sur la scène européenne.

