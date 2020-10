Football

Ligue Europa - Nice chanceux, Lille moins

L’OGC Nice et le LOSC connaissent désormais leurs groupes pour la Ligue Europa. Dans le groupe C, Nice affrontera Leverkusen, le Slavia Prague et l’Hapoël Beer-Sheva. Les Lillois joueront, eux, contre le Celtic, le Sparta Prague et l’AC Milan dans le groupe H.

00:00:30, 26 vues, il y a une heure