Ligue Europa - Séville sans pitié pour le Standard, Chelsea s'impose à Salonique

Scénario parfait pour Chelsea. Maurizio Sarri avait choisi de laisser Eden Hazard, David Luiz et Mateo Kovacic au repos, mais cela n'a pas empêché ses Blues de s'imposer sur le terrain du PAOK Salonique (0-1). Promu capitaine pour ce match, Willian a guidé son équipe à la victoire en inscrivant le seul but de la rencontre après un bon travail de Ross Barkley (7e). Chelsea aurait pu l'emporter sur un score plus large si Alvaro Morata, titularisé à la place d'Olivier Giroud, avait connu davantage de réussite. Cela n'a pas empêché les partenaires de N'Golo Kanté, titulaire dans l'entrejeu, de maîtriser leur sujet.

Les résultats de la Ligue Europa

Séville a aussi réussi son entrée. Avec le résultat, et la manière. Le club andalou a pulvérisé le Standard de Liège (5-1) sous l'impulsion d'un excellent Ever Banega, qui a ouvert le score d'un superbe coup franc (8e) avant de s'offrir un doublé, sur penalty (74e), en seconde période. L'autre homme en vue dans le festival sévillan a été Wissam Ben Yedder. L'ancien Toulousain, rarement titulaire en Liga et aligné d'entrée face aux Belges, a parfaitement répondu en inscrivant lui aussi deux buts (49e, 70e) tandis que Franco Vazquez (41e) a lui aussi trouvé les filets.