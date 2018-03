Comportement raciste, fumigènes, jet d'objets : l'OL contre-attaque et apporte des précisions

L'OL passe à l'offensive. Alors que l’UEFA a ouvert une enquête disciplinaire contre le club lyonnais après les incidents survenus lors du 8e de finale de Ligue Europa face au CSKA Moscou, un nouveau communiqué a été publié ce jeudi, apportant ainsi de nouvelles précisions. Le tout grâce aux outils de vidéo-surveillance du Groupama Stadium, qui ont permis de "déterminer précisément les fait" et d'"identifier les auteurs".

Dans un document adressé à l'UEFA, l'OL a tenu à préciser certains points, notamment celui concernant de "prétendus comportements racistes". "Les outils de vidéo surveillance ont permis d’isoler un individu dont la gestuelle furtive pourrait être assimilée à une expression raciste. Ces outils ont également permis d’apercevoir pendant une poignée de secondes un étendard sur lequel figurerait un symbole raciste", peut-on ainsi lire. L'OL annonce avoir déposé plainte contre les personnes concernées.

"Aucun engin pyrotechnique n’a été allumé dans le Groupama Stadium mais certains sur la voie publique, en dehors du périmètre de responsabilité du club", annonce également le communiqué. "Les attaques contre les forces de l’ordre ont été commises sur la voie publique, à l’extérieur du périmètre de responsabilité du club", poursuit-il, avant d'évoquer l'interpellation de plusieurs personnes. "2 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre (leur procès aura lieu mi-mai) et 1 conduite au local judiciaire par la sécurité du Groupama Stadium (condamnée en comparution immédiate à 18 mois de prison ferme, 3 ans d’interdiction de stade par la justice et exclue définitivement par l’Olympique Lyonnais)"

Aucun engin pyrotechnique "allumé dans le Groupama Stadium"

Autre sujet épineux, l'utilisation des fumigènes et le jet de projectiles sur la pelouse. "Aucun engin pyrotechnique n’a été allumé dans le Groupama Stadium mais certains sur la voie publique, en dehors du périmètre de responsabilité du club", précise l'OL. "Les projectiles lancés sur la pelouse sont des boulettes de papier et un briquet. L’Olympique Lyonnais a déposé une plainte contre x et a transmis aux services de police la photo de l’individu qui a jeté le briquet pour qu’il soit identifié."

En conclusion, l'OL rappelle "qu’il a condamné avec la plus grande fermeté les agissements honteux de quelques individus isolés contre des représentants des forces de l’ordre" et qu'il "continuera à tout mettre en œuvre pour éradiquer toute forme de violence et pour faire sanctionner les éventuels responsables".