Jean-Michel Aulas : "Je rêve que l'OM gagne la Coupe d'Europe à Lyon"

Pour ceux qui doutaient des talents de grand communicant de Jean-Michel Aulas, le président lyonnais leur a rappelé en zone mixte dimanche soir qu’il maniait mieux que quiconque l’exercice médiatique.

Non sans avoir égratigné le comportement de certains joueurs marseillais, notamment Adil Rami, suite aux échauffourées de fin de match, et après avoir encore répété que le PSG et l’AS Monaco n’évoluaient pas dans la même cours que les deux Olympiques, actionnariat et fiscalité à part oblige, le président lyonnais a fait une confidence inattendue sur son rival du soir.

Vidéo - Aulas : "J'ai vu sur les images un stadier frapper Diakhaby" 00:36

"J’ai plein d’amis à Marseille et les supporters le savent bien. Je rêve que Marseille vienne gagner une deuxième Coupe d’Europe (à Lyon)", a ainsi lâché le président lyonnais, avant de rappeler sa vieille amitié avec un certain Bernard Tapie, gravement malade : "La première Coupe d’Europe de l’OM, j’y étais, c’était l’époque d’un certain Bernard Tapie à qui je rends hommage. Il a donné à Marseille ses lettres de noblesse. Je sais qu’il souffre dans sa chair, j’ai une pensée pour lui."

" Tout Lyon sera derrière Marseille s'ils jouent la finale "

Et Aulas de répéter ensuite sa volonté de voir les Marseillais triompher le 16 mai prochain à Décines, promettant même un soutien de tous les Lyonnais : "Si Marseille vient jouer la finale, tout Lyon sera derrière Marseille pour qu’ils gagnent cette finale d’Europa League au Groupama Stadium."

Pas sûr que le match de dimanche ait pourtant renforcé les liens entre joueurs et supporters des deux camps. Une chose est sûre, Aulas aimerait bien voir l’OM perdre un peu d’énergie en C3 : "On souhaite plein de bonnes choses à l’OM, surtout en Europa League, mais si on peut les rattraper (en championnat), on ne va pas se gêner." Tout s'explique.