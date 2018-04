Lacazette et Ramsey donnent 3 buts d'avance à Arsenal face au CSKA (4-1)

Animé par la volonté de remporter la Ligue Europa afin de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, Arsenal a plus que fait le boulot lors du quart de finale aller face au CSKA Moscou. Devant leur public, les Gunners ont pris une sacrée option en s'imposant sur le score de 4 buts à 1 grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette et un autre d'Aaron Ramsey, tous deux inscrits avant la pause. Sauf immense désillusion en Russie la semaine prochaine, les hommes d'Arsène Wenger se rapprocheront un peu plus de leur objectif de fin de saison en atteignant le dernier carré de la compétition.

