Ligue Europa - OM : un complexe à oublier

De notre correspondant à Marseille.

Les statistiques donnent mal à la tête à Rudi Garcia. Depuis son arrivée à l'OM, il n'arrive pas à rivaliser avec les autres grosses écuries du championnat. Paris, Monaco et Lyon prennent systématiquement le dessus sur Marseille. En Ligue 1, l'OM a subi huit défaites et concédé trois nuls contre ses concurrents à une place sur le podium depuis octobre 2016.

Au total, la défense olympienne a encaissé la bagatelle de 39 buts face au trio PSG-ASM-OL ! "Vous avez raison, souffle l'entraîneur marseillais. On n'a pas gagné contre ces formations depuis que je suis là." Cette incapacité à hisser son niveau de jeu face à des adversaires d'un calibre supérieur inquiète. Car l'OM doit affronter un cador du championnat allemand en quart de finale de la Ligue Europa...

Pour éviter de perdre tout espoir de qualification lors du match aller à Leipzig, Garcia tente de positiver. Car l'entraîneur marseillais n'a pas toujours échoué contre plus fort que lui. "Je n'oublie pas que j'ai entraîné Dijon, rappelle le technicien. On a fait des exploits en Coupe de France. Puis j'ai battu des grosses cylindrées avec Le Mans. Et j'ai été champion à Lille où on a certainement battu quelques gros."

Pour sortir des confrontations franco-françaises, Garcia fait aussi appel à ses souvenirs italiens. "A Rome, on a fini deux fois à la seconde place du championnat. Et on n'a pas gagné que des petits matchs ! L'Inter, Naples, le Milan, ce ne sont pas de petites équipes..." En mettant en avant sa réussite loin de Marseille, Garcia souligne en même temps son incapacité à rééditer ce genre de performance avec l'OM. Pourquoi n'arrive-t-il plus à faire des coups face aux grosses formations ?

Vidéo - Garcia : "Nous serons l'outsider" 00:48

Un complexe d'infériorité ?

Quand on passe à la loupe les résultats des Marseillais face au top 4 de la Ligue 1, on constate que l'OM a eu plusieurs fois la possibilité de mettre fin à ce complexe d'infériorité. S'ils n'ont jamais pu s'imposer contre eux, les Olympiens ont réussi à mener au score face à Paris, Monaco et Lyon. Mais à chaque fois ils ont fini par craquer face à leurs adversaires. "Le problème se situe peut-être dans la tête, confie un proche de l'équipe marseillaise. On sent que les gars n'arrivent pas à garder la même concentration tout le match face à ce genre d'équipe. C'est vraiment dommage car les temps forts sont nombreux face à ces formations. Mais on n'arrive pas à les assommer quand on en a la possibilité."

Pas assez tueurs devant le but les Olympiens ? C'est une des explications avancées pour justifier les défaites ou les nuls concédés par l'OM. "Avec un grand buteur, on aurait déjà battu plusieurs fois Lyon et mieux rivalisé avec Monaco et le PSG, peste un responsable de supporters en virage Nord. Mais on en revient toujours au problème du recrutement d'un attaquant l'été dernier. C'est le gros point noir de cette saison."

L'OM ne possède ni Cavani ni Falcao ni Fékir dans son effectif. Plus limité, l'effectif marseillais atteint-il ses limites face aux clubs mieux dotés ? C'est aussi l'une des raisons du plafond de verre qui plane au-dessus des têtes olympiennes. Jeudi, le déplacement à Leipzig met à nouveau l'OM face à son problème de manque de profondeur de l'effectif. En l'absence de Mandanda, Rami, Rolando et Thauvin, les solutions de rechanges restent limitées. Et Rudi Garcia sait qu'il ne dispose que de peu d'atouts pour réussir un coup en Allemagne.

L'entraîneur marseillais va devoir user d'un discours fédérateur pour impliquer l'ensemble de l'effectif dans sa quête d'exploit. "Si on veut avoir une chance de passer, il faudra être super solidaire là-bas, explique un autre boss d'un groupe de supporters. Malheureusement, on ne pourra pas être là pour les aider..." Interdits de déplacement après les incidents survenus à Bilbao en 8e de finale, les fans marseillais regarderont leurs protégés à la télévision. Un nouveau coup dur pour les Olympiens privés de nombreux joueurs cadres en Allemagne...

Une défense en questions

Avec une défense remaniée, l'OM pourra-t-il tenir le choc à Leipzig ? C'est la grande inconnue de ce quart de finale aller de la Ligue Europa. Car le secteur défensif reste le talon d'Achille de la formation olympienne quand elle défie des grosses écuries. Monaco marque en moyenne quatre buts lorsqu'il croise l'OM. Et les Lyonnais ont toujours mis au moins deux buts à chaque fois qu'ils ont rencontré les Marseillais.

De nouvelles stats qui n'ont pas fini de donner des migraines à Rudi Garcia. Et pour éviter de prendre l'eau en Allemagne, l'entraîneur marseillais a prévu de densifier son milieu de terrain pour limiter les espaces. Tenir à Leipzig puis lâcher les chevaux au Vélodrome : voilà le programme de l'OM pour tenter, enfin, de briser la malédiction et faire tomber un cador...