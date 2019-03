Après Rennes-Arsenal - Ben Arfa sur ses retrouvailles avec Emery : "Il était très agité sur le banc"

La magie de la zone mixte. Après le coup de sifflet final d’une victoire fantastiques de Rennes face à Arsenal (3-1), Hatem Ben Arfa a pris le temps de longuement revenir sur la performance XXL rennaise. Puis, au détour d’une question sur ses retrouvailles avec Unai Emery, autre match dans le match de cette confrontation, le numéro 18 rennais a souri. "Pas de motivation particulière", a simplement glissé le Rennais tout sourire. Sens du timing, c’est à ce moment précis que l’on a vu le technicien espagnol passer juste derrière lui, sans prendre le temps de s’arrêter.

"La motivation était de faire un match solide, de le gagner et de prendre une option pour la qualif'. C'était ça qui était dans ma tête, a détaillé le détonateur rennais avant de préciser ses impressions visuelles concernant celui qui l’avait écarté au PSG. Après j'ai retrouvé le même Emery qui était très excité sur le banc, je regardais de temps en temps, ça me faisait un peu rire parce qu'il n'a pas changé…" Non, Emery n’a pas changé depuis son départ du PSG. Ben Arfa, lui, a retrouver les terrains et son coup de rein. Les Gunners peuvent en témoigner.