Un choc, un vrai. Vainqueur du Stade Rennais (3-0), jeudi soir, Arsenal affrontera le Napoli en quarts de finale. Voilà qui promet une double confrontation exceptionnelle entre deux favoris à la victoire finale. Le match aller aura lieu à Londres, et non pas en Italie comme le tirage au sort l'avait indiqué. Le tout à cause de la concomitance du match de Chelsea au retour. Ce sera donc Arsenal-Napoli puis Napoli-Arsenal.

Mais le tirage au sort a offert une autre belle rencontre. Et celle-ci sera 100% espagnole. En effet, Villarreal va devoir se frotter à Valence pour espérer une place dans le dernier carré. Le Sous-Marin Jaune recevra lors du match aller. Les deux vainqueurs de ces deux rencontres s'opposeront en demi-finale.

Jović, passé contre présent

De son côté, Chelsea peut s'estimer heureux. Les Blues affronteront en effet le Slavia Prague, certainement l'équipe la plus faible de ces quarts de finale. Le tout avec le retour à Londres. Toutefois, méfiance pour Eden Hazard et sa bande. Le club tchèque a en effet complètement renversé le FC Séville (4-3) lors des 8es de finale au terme d'un terme d'un match complètement fou. Enfin, la dernière rencontre opposera les deux clubs de Luka Jović.

L'attaquant de l'Eintracht Francfort va en effet affronter... Benfica, le club qui l'a prêté deux saisons dans le club allemand. Forcément, cette rencontre s'annonce particulière pour le Serbe, buteur contre l'Inter Milan (0-1) jeudi soir. Avec son présent, il va affronter son passé... et peut-être son futur.