Bordeaux entretient la flamme

Les Girondins restent en vie dans cette Ligue Europa. Ce jeudi au Matmut Atlantique, ils ont obtenu leur tout premier succès dans la compétition en dominant le Slavia Prague (2-0). Cette victoire acquise dans la difficulté, grâce à Nicolas De Préville et Jules Koundé, permet à Bordeaux de compter désormais quatre points et de garder un espoir d'entrevoir les seizièmes de finale. Pour cela, il faudra s'imposer, dans deux semaines, à Copenhague. Et attendre, dans le même temps, une défaite à domicile des Tchèques face au Zenit Saint-Pétersbourg, déjà assuré de la première place du groupe C.

Cette issue heureuse a mis du temps à se dessiner. Car les hommes d'Eric Bédouet et Ricardo ont longtemps eu beaucoup de mal à prendre le dessus sur la défense du Slavia. En première période, seul Youssouf s'est véritablement montré dangereux. Sur un coup franc (7e) puis sur une volée du gauche. Deux opportunités repoussées par Kolar (33e).

Sabaly évite l'égalisation

Il a fallu attendre la reprise et un coup de pied arrêté de Kalu pour mettre Bordeaux sur la voie du succès. Sur celui-ci, De Préville a hérité du ballon au deuxième poteau et sa frappe du gauche a fini dans le petit filet opposé (1-0, 49e). Dès lors, les Girondins ont reculé pour jouer en contre. Une stratégie risquée qui aurait pu coûter très cher sans un sauvetage miraculeux sur la ligne de Sabaly, bien inspiré pour seconder Costil battu sur la frappe de près de Sykora (79e).

Les Tchèques ont alors joué leur va-tout et sont tous rués vers la cage bordelaise. De quoi laisser d'immenses boulevards aux attaquants girondins. Et à Kamano en particulier, qui a envoyé le ballon sur le poteau après avoir dribblé Kolar. Qu'importe, dans la continuité de l'action et un service de Sabaly, Koundé a inscrit le but du break dans le temps additionnel (2-0, 90e+5). Un dénouement heureux qui met fin à une série bordelaise de sept matches toutes compétitions confondues sans victoire.