"Caleta-Car et Radonjić doivent vite apprendre certaines choses…"

"On a tout gâché. C'est un nul qui équivaut à une défaite". Rudi Garcia peut difficilement faire un autre bilan. Marseille n'a rapporté qu'un petit point de Limassol (2-2), alors qu'il menait 2 à 0. Forcément, c'est un résultat qui s'apparente à un nouveau coup sur la tête pour une équipe de Marseille encore décevante. "Il n'y a pas à relever la tête, il faut la garder haute", prévient cependant l'entraîneur marseillais, qui préfère garder sa colère pour ses joueurs. "Ce que j'ai dit dans le vestiaire ne regarde que moi et le vestiaire." Mais il en a dit déjà beaucoup juste après la sortie du terrain.

Si Dimitri Payet - buteur jeudi soir - a estimé au micro de RMC que "l'état d'esprit était là", l'OM traverse clairement une période bien compliquée. Ce nul s'ajoute aux deux défaites lors des trois derniers matches en L1, à Lyon (4-2) et à Lille (3-0). Et au revers contre Francfort à domicile pour débuter la Ligue Europa (1-2). Ce n'est plus une simple période de turbulences. Cela ressemble à une crise. De confiance. De résultats. Une crise défensive surtout.

" On paye un peu leur arrivée tardive "

Les soucis marseillais sont en effet bien là. "Quand on prend toujours deux buts par match, on peut le dire" a avoué Garcia sur RMC Sport alors qu'il était interrogé pour savoir si l'OM était malade. "Il y a de quoi être en colère. Quand tu mènes 2-0, avec une balle de 3-0, puis de 3-1, se voir rejoindre, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas (…) On répète souvent les mêmes erreurs, c'est embêtant", reconnaît encore le technicien olympien, agacé devant la passivité de ses joueurs dans les vingt dernières minutes.

S'il regrette la sortie en fin de rencontre de Luiz Gustavo, aligné à nouveau au milieu avec Kevin Strootman ("Gustavo a demandé à sortir et cela nous a certainement pénalisés sur le plan défensif"), l'ancien technicien de Lille et de la Roma pointe aussi du doigt certaines de ses recrues estivales à l'heure de distribuer les mauvais points : "Pour Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjić, il faut qu'ils apprennent vite certaines choses. Dans le positionnement, ou les choses à faire sur les coups de pied arrêtés. On paye un peu leur arrivée tardive".

Il ne cherche pas "d'excuses". Mais vu l'état de forme des Marseillais, chaque détail compte. Et chaque errement se paye cash. Finaliste l'an dernier après une belle épopée européenne, l'OM a donc du pain sur la planche. Pour rattraper ce faux pas en Ligue Europa. Mais surtout pour retrouver une défense digne de ce nom. Car c'est bien ce chantier-là qui est prioritaire.