Chelsea - PAOK Salonique : Giroud enchaîne avec un doublé

Olivier Giroud n'a pas laissé passer grand-chose en novembre. L'attaquant français a bouclé un mois prolifique sur la meilleure des notes en signant deux des trois buts de la victoire tranquille de Chelsea sur le PAOK Salonique jeudi (4-0). Déjà buteur lors de ses deux derniers matches avec les Blues face au BATE Borisov (0-1) en Ligue Europa et face à Tottenham en Premier League (3-1), ainsi que face à l'Uruguay avec l'équipe de France, l'ancien Montpelliérain a trouvé les filets à cinq reprises en cinq matches disputés en novembre, toutes compétitions confondues, en club ou en sélection.

Giroud est en grande forme et Salonique en a fait les frais. Il a commencé par provoquer l'expulsion de Yevhen Kecheridi, contraint de stopper irrégulièrement le Français qui filait au but (7e). Il a ensuite donné un break d'avance aux Blues en l'espace de dix minutes. D'abord d'un plat du pied gauche bien assuré (27e), puis sur une volée, toujours du pied gauche, pour conclure une ouverture parfaite de Cesc Fabregas (37e).

Giroud ne pouvait pas mieux plaider sa cause. Mercredi, à la veille de la rencontre, le Français répétait sa volonté de "se battre" pour gagner sa place de titulaire à la pointe de l'attaque de Chelsea. Avec ce doublé, il a joint le geste à la parole. Avant de céder sa place à Alvaro Morata, dont il est régulièrement la doublure. L'Espagnol ne lâchera pas sa place comme ça. Il a d'ailleurs inscrit le dernier but des Blues, trois minutes après avoir remplacé Giroud (78e). Les deux hommes se sont répondus à coups de buts. Et leur entraîneur, Maurizio Sarri, ne peut que s'en frotter les mains.