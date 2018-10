Copenhague, clin d'oeil perpétuel pour Cornelius

Entre Andreas Cornelius et les "Lions" du FC Copenhague, le lien est indéfectible. Il y a tout connu, la formation, l'éclosion puis l'explosion à 19 ans (18 buts, 5 passes décisives en 32 matches) lui ouvrant les portes de la sélection (22 capes au total) et des grands championnats européens, parcours classique des jeunes vikings en verve. Mais la première à l'étranger de ce grand blond (1,95 m) aux chaussures colorées tourne court. Avec Cardiff où il s'engage en 2013 pour cinq ans, il ne fait pas la maille malgré son physique, se contentant de huit petites entrées en jeu en Premier League et de statistiques vierges.

Une blessure à la cheville n'aide pas à son adaptation galloise et après six mois, Cornelius décide de rentrer dans son fief danois où il retrouve goût aux buts (5 en 13 matches). Une bonne campagne européenne avec Copenhague en 2016 (6 buts en Ligue des Champions, qualifications comprises, 1 en Europa League) attise cette fois la curiosité de l'Atalanta Bergame. Nouveau départ mais la première année transalpine est mitigée (3 buts en 23 matches de Série A, 2 autres en C3).

Au sortir de la Coupe du monde en Russie où il prend part à trois matches, Cornelius retourne au pays des papes avec l'espoir de percer. Mais le destin le rattrape. En barrages de la Ligue Europa, l'Atalanta tombe fin août sur... Copenhague. Malgré lui, il devient acteur majeur de ses retrouvailles.

" Un peu étrange "

A un 0-0 en Lombardie succède un 0-0, prolongation comprise, au Danemark. Place à la séance de tirs au but. Désigné 5e tireur bergamasque, Cornelius, devant tous les siens, voit sa frappe sortie par le gardien de Copenhague, et son club éliminé à la tentative danoise suivante. Cruel. On est à la veille de la fin du mercato et le Scandinave ne se voit pas rester dans la botte. Galatasaray lui fait les yeux doux mais il est envoyé sur le fil aux Girondins, sous forme de prêt avec option d'achat fixée à 7 millions d'euros. "Cela faisait plusieurs mois que Lukas (Lerager) me parlait de Bordeaux", explique-t-il, un club en quête d'un "target man", un joueur d'ancrage, physique, qui permet de jouer long. Son profil.

Au-delà de "la ville magnifique", Cornelius y trouve rapidement ses repères. "Les personnes avec lesquelles j'ai pu parler m'ont dit que c'est un bon club, un bon endroit, une bonne opportunité pour moi de m'accomplir et de progresser en tant que joueur, une bonne étape dans ma carrière", confie-t-il. Toujours muet devant le but, il a été déterminant lors de la victoire à Guingamp à l'occasion de sa première titularisation. "Je sais que pour un attaquant, il est important de marquer des buts. Mais je vis très bien avec cette pression" précise celui qui, avec humour, refuse de se fixer des objectifs "car vous pourriez utiliser cela contre moi".

En septembre, sa nouvelle équipe a retrouvé confiance après un début de saison compliqué et mouvementé en coulisses. "Nous sommes sur une bonne série et nous sommes prêts à la poursuivre". Même face à Copenhague, que le hasard du tirage au sort a de nouveau placé sur sa route ? "Ce club représente beaucoup pour moi, j'ai grandi là-bas donc ce sera spécial à chaque fois. Mais franchement, je ne m'attendais pas à les rencontrer autant en deux mois. C'est un peu étrange", sourit-il.