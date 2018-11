"Des joueurs ont perdu des points", "C'est ma faute" : Garcia accuse, Gustavo assume

Deux csc, des joueurs désastreux et une humiliation à la clé : l'OM a vécu une soirée cauchemardesque, jeudi, à Francfort (4-0). Déjà éliminé de la Ligue Europa, le club olympien a creusé un peu plus son trou. Et dire que Rudi Garcia, avant la rencontre, avait réclamé "une victoire pour le coefficient UEFA"... Très déçu, l'entraîneur de l'OM a expliqué que plusieurs de ses joueurs avaient "perdu des points".

Gustavo prend ses responsabilités

"On avait une équipe avec 7-8 titulaires en moins, mais si en plus on défend mal et on se met des buts contre notre camp...", a tout d'abord confié Garcia après le match. "C'est une mauvaise soirée, il y a des joueurs qui ont perdu des points ce soir. Certes, ce n'était pas facile, on a joué contre une équipe qui est en tête du groupe, mais la note est lourde", estime-t-il. Le tout dans des propos relayés par L'Equipe.

De son côté, Luiz Gustavo, auteur d'un but contre son camp rocambolesque, a pris ses responsabilités. "C'est ma faute. Je contrôle le ballon, j'essaie de la donner au gardien, mais c'est ma faute", a expliqué le défenseur brésilien. "On a besoin de bosser, de progresser, de lever la tête, de reprendre confiance. On a besoin de rester ensemble. Si on reste ensemble, on fera un autre match dimanche en Championnat. Cette saison, on n'est pas au niveau européen (...) C'est fini, c'est passé. On va se concentrer sur la Ligue 1 et les Coupes nationales", conclut le capitaine marseillais.