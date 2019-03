Le bras de fer continue : l'Inter invite Icardi à revenir, l'attaquant assure être blessé

Si le divorce n'est pas acté, rien ne s'arrange entre Mauro Icardi et l'Inter Milan. Tel un couple en pleine séparation, ils vivent actuellement leur vie chacun de leur côté. Furieux d'avoir perdu le brassard de capitaine, le joueur se refuse toujours de (re)jouer avec le maillot nerazzurro. Alors que son dernier match remonte au 9 février dernier, l'Argentin se justifie en assurant souffrir d'un genou. Pourtant, le 20 février, l'Inter annonçait que les examens médicaux n'avaient révélé aucune blessure...

Depuis, toujours aucune trace du numéro 9. Et son retour n'est visiblement pas au programme. Les médias italiens annonçaient un possible rapprochement ces dernières heures ? Il n'en sera rien. Ce lundi, Icardi a annoncé au staff médical du club italien qu'il souffrait toujours du genou. Et donc qu'il ne sentait pas de revenir aux entraînements. Selon Sky Italie, le club lombard, qui avait fait un pas vers le joueur ces dernières heures, a pris acte de ses dires. Sans un mot de plus.

Une prolongation en stand-by, Cassano attaque sa femme

Alors que l'Inter affronte l'Eintracht Francfort, jeudi, en huitièmes de finale aller de Ligue Europa, Mauro Icardi ne sera donc pas de la partie. Concernant sa prolongation de contrat, cette dernière est forcément en stand-by. Si Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué du club italien, assurait qu'une offre serait bien transmise malgré la situation, la chaîne assure qu'aucun rendez-vous n'est prévu dans ce sens.

Mauro Icardi & Wanda NaraGetty Images

En attendant de nouveaux rebondissements dans ce feuilleton sans fin, Wanda Nara, la femme et agent du joueur, reste au coeur des discussions. Dimanche soir, Antonio Cassano, ancien joueur de l'Inter (20212-2013) et désormais retraité des terrains, l'a attaqué en direct à la télévision italienne. Sur le plateau de l'émission "Tiki Taka", ce dernier l'a accusé d'être la raison de tous les maux de son mari.

"C'est elle qui a mis le feu avec ses déclarations. C'est à cause d'elle qu'Icardi est en difficulté. Sur les réseaux, tu parles de Spalletti, que Lautaro doit jouer, tu fais la coach... Tu parles toujours", lui a-t-il signifié. Interloquée, Wanda Nara s'est défendue tant bien que mal. Lettre sur Instagram, dispute en direct, messages subliminaux... Rendez-vous au prochain épisode ?