Ligue Europa : À Rennes, Ismaïla Sarr aussi fait tomber la foudre

Quand Ben Arfa va, tout va pour Rennes ? Heureusement, quand le flamboyant milieu offensif est moins en verve, à l'image de sa sortie discrète contre Astana jeudi (2-0), les Bretons ont d'autres atouts dans leur effectif. À commencer par l'hyper-talentueux Ismaïla Sarr, double buteur, et avec la manière, pour s'affirmer comme le grand artisan de la qualification rennaise pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa.

Depuis deux ans et demi qu'il a rejoint la Ligue 1, le très jeune Sénégalais (il fêtera ses 21 ans juste après les 16es) a fait la preuve de ses qualités de percussions (72 apparitions en championnat, 15 buts et 5 passes décisives). Sur la scène européenne, il a aussi montré qu'il était capable de finir le travail. "On connaît sa capacité à déséquilibrer l'adversaire par ses courses, par ses dribbles", saluait son entraîneur Julien Stéphan après la rencontre. "Et ce soir en plus il a été malin."

Un coup de pétard, mais pas un coup d'essai

"Isma", auteur d'un "grand match" selon son coach, a commencé par prendre la défense kazakhe à revers pour obtenir un pénalty. Bourigeaud a buté sur le gardien, mais Sarr était le plus prompt sur le second ballon (68e). Ça, c'était pour le côté "malin". Puis c'est le talent pur qui a parlé, sur une frappe monstrueuse aux 20 mètres. Praline, lucarne, et au revoir, parce qu'on attend encore des merveilles du jeune Sénégalais.

Cette frappe soudaine a semblé faire écho à un autre bijou signé Sarr, une merveille de volée contre Jablonec, le premier but rennais dans cette phase de poules.

Sous les projecteurs européens

Jusqu'à son doublé de jeudi, le Sénégalais était ensuite resté muet sur la scène européenne (mais avait frappé trois fois en Ligue 1). Mais il avait déjà ressurgi en passeur décisif lors de la 5e journée, lorsqu'un petit succès en République tchèque avait relancé les Bretons vers la qualification après trois défaites. Sarr s'est donc montré décisif dans les trois succès rennais de cette phase de poules. Et ce n'est pas tout. "Il a aussi fait beaucoup beaucoup d'efforts sur le plan défensif, pour revenir aider Hamari (Traoré) et maintenir un bloc-équipe compact", se réjouissait Stéphan jeudi.

Avec son talent sénégalais, arraché pour une vingtaine de millions d'euros à l'été 2017, Rennes se prend à rêver de grands soirs européens. "Jouer une grosse écurie serait fantastique", s'enthousiasme le président Olivier Létang. Ce serait aussi une très belle occasion pour Ismaïla Sarr d'affirmer un peu plus son immense talent. Ses prestations au Mondial avaient déjà attiré l'attention. Aujourd'hui, la Premier League le couve d'un regard charmé et Unai Emery, qui a pu observer son talent de près, souhaiterait ajouter cette flèche à son arsenal.