Ligue Europa - Après avoir mené 2-0, Marseille concède le nul à Limassol (2-2)

L’OM n’est toujours pas guéri. Après trois défaites en quatre matches toutes compétitions confondues, les hommes de Rudi Garcia n’ont ramené qu’un seul petit point de leur déplacement chez le modeste club chypriote de l’Apollon Limassol. À l’issue d'une rencontre terne et peu spectaculaire, les Marseillais, poussifs et mis sur orbite par leurs individualités en début de deuxième mi-temps, ont surtout gâché une avance de deux buts en craquant dans les dernières secondes (2-2). Le finaliste malheureux de la dernière Ligue Europa ne compte qu’un point après deux affrontements. Un bien maigre bilan.

Celles et ceux qui s’attendaient à une (vraie) réaction marseillaise en terre chypriote ont dû être déçus. Car les Phocéens, incapables de mettre un pied devant l’autre ces dernières semaines et, certes, paralysés par certaines absences notables, n’auront jamais pris la mesure d’un adversaire plus qu’abordable. En première mi-temps, il ne s’est rien passé ou presque pour l’OM, qui n’a offert aucune garantie derrière et a peiné à trouver des idées dans ses phases offensives. Heureusement pour lui que l’Apollon n’avait pas les armes pour faire plus mal.

Strootman Limassol-MarseilleGetty Images

Après la pause, l’entrée en jeu de Valère Germain à la place d’un Kostas Mitroglou hors tempo a ajouté un soupçon de vitesse au jeu marseillais. Mais c’est sur une action individuelle que le verrou de Limassol a sauté, en l’occurrence un festival de Dimitri Payet qui a enchainé petit pont et frappe implacable pour ouvrir le score (0-1, 50e). C’était bien payé, d’autant que Luiz Gustavo, replacé dans l’entrejeu, a doublé la mise avec sa spéciale, un tir lointain imparable (0-2, 67e), alors que Bouna Sarr avait dû sauver sur sa ligne face à Anton Maglica sur l’action précédente. Une alerte parmi tant d’autres.

L’OM a gâché

Loin d’être serein et incapable de finir le travail malgré ses deux buts inscrits, l’OM a finalement tendu le bâton pour se faire battre. Sasa Markovic a sonné la révolte en nettoyant la lucarne opposée en première intention (1-2, 74e) avant de laisser le soin à Emilio Zelaya d’égaliser après plusieurs situations chaudes ayant matérialisé les errances défensives phocéennes (2-2, 90e).

Très franchement, le résultat n’a rien d’illogique et Marseille, qui ne compte donc qu’un seul succès en cinq sorties, peut s’en vouloir d’avoir, une fois encore, joué avec le frein à main. Et il lui faudra sans aucun doute un sans faute lors des quatre dernières journées pour sortir de la phase de groupes de la Ligue Europa. Cela passera notamment par une envie retrouvée.