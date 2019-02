Ligue Europa : Le gros lot pour Rennes, qui affrontera Arsenal en 8es de finale

Un vrai choc européen ! Et face à un cador du Vieux Continent. Le Stade Rennais va défier Arsenal pour le premier huitième de finale européen de son histoire. Le club breton, qui est allé s'imposer 3-1 sur le terrain du Betis Séville jeudi soir en seizièmes retour de la Ligue Europa pour assurer sa qualification, va recevoir au retour le 14 mars prochain. Ce duel promet deux belles soirées pour les Bretons. L'affiche est alléchante. Parce que c'est Arsenal, déjà. Si les Gunners ne pointent qu'à la 5e place de la Premier League, le club londonien est une référence. Notamment en France. Et puis, il y a les retrouvailles qu'offrent ce duel.

Actuellement sur le banc d'Arsenal, où évolue aussi Alexandre Lacazette, Unai Emery va retrouver Hatem Ben Arfa, que le technicien espagnol avait placardisé au PSG. Si Ben Arfa aura sûrement à cœur de s'illustrer, les supporters rennais peuvent aussi avoir l'eau à la bouche en songeant à Petr Cech. Le gardien tchèque a passé deux ans à Rennes avant de filer en Premier League à Chelsea. Il vient d'annoncer sa retraite. Et va donc faire son retour en Bretagne au meilleur moment. Nul doute que les Rouge et Noir ne manqueront pas l'occasion de lui réserver un bel accueil.

Dans les autres huitièmes de finale, les gros se sont évités. Chelsea va ainsi affronter le Dynamo Kiev alors que Naples va devoir se débarrasser de Salzbourg et l'Inter Milan de Francfort. De leur côté, les trois clubs espagnols vont aller vers l'est : le FC Séville a hérité du Slavia Prague, Valence de Krasnodar et Villarreal du Zenit.

Le tirage complet des 8es de finale :

Chelsea – Dynamo Kiev

Eintracht Francfort – Inter Milan

Dinamo Zagreb – Benfica

Naples – Salzbourg

Valence – Krasnodar

Séville – Slavia Prague

Arsenal – Rennes

Zenit Saint-Pétersbourg – Villarreal