Malgré deux buts d'avance, Rennes est passé à côté de la victoire contre le Betis Séville

Le Stade Rennais n'était pas loin du bonheur. Ce jeudi soir, le club breton a concédé le match nul contre le Betis Séville (3-3), en 16es de finale aller de la Ligue Europa. Au Roazhon Park, les hommes de Julien Stéphan avaient pourtant fait le plus dur, en menant 2-0 après dix minutes de jeu, grâce à Adrien Hunou et un but contre son camp de Javi Garcia, puis 3-1 à la pause après un penalty d'Hatem Ben Arfa. Finalement et après un second acte plus que compliqué, Rennes a manqué la victoire de peu. Jeudi prochain (21h), les Bretons devront aller chercher leur qualification sur la pelouse du Betis. Un drôle de défi.

Plus d'infos à suivre...