Pour la première fois depuis sept ans, il n'y aura pas de clubs français en 16es de finale de Ligue Europa. Rennes et Saint-Étienne connaissaient leur sort depuis longtemps mais d'autres ont joué leur qualification lors de cette ultime journée. Parmi les équipes prestigieuses présentes pour la phase finale, on nommera le FC Séville, Arsenal, le Celtic Glasgow ou encore l'Ajax Amsterdam et l'Inter Milan qui arrivent de la Ligue des Champions.

Dans le groupe A, l'Apoel Nicosie a réalisé une belle performance en dominant le FC Séville, ce qui lui permet d'accompagner les Espagnols alors que dans le groupe B, les Scandinaves de Malmö, premiers, et de Copenhague ont validé leur billet. Le groupe C était très indécis puisque trois équipes pouvaient encore se qualifier. Bâle a décroché la première place du groupe devant Getafe. La surprise de cette phase de groupes est venue du groupe D avec la qualification en patron du Linzer ASK, vice-champion d'Autriche 2019, devant le Sporting Portugal. Le groupe E a, lui, rendu un verdict attendu avec les qualifications dans l'ordre du Celtic Glasgow et de Cluj. Enfin, et avant la fin des matches des autres groupes, Arsenal et l'Eintracht Francfort ont tamponné leur billet pour les 16es.

Interim Manager of Arsenal, Freddie Ljungberg looks on prior to the UEFA Europa League group F match between Standard Liege and Arsenal FC at Stade Maurice Dufrasne on December 12, 2019 in Liege, Belgium.Getty Images

Mönchengladbach éliminé

Le groupe G a permis à deux clubs européens historiques de se qualifier, à savoir les Glasgow Rangers devant le FC Porto alors que le groupe H enverra l'Espanyol Barcelone et Ludogorets en 16es de finale. La poule de Saint-Étienne était jouée avant cette dernière journée mais La Gantoise n'a pas craqué et a dominé Oleksandria pour conserver la première place devant Wolfsburg, tombeur de Saint-Étienne. Alors qu'il était dans un groupe relevé avec la Roma et Mönchengladbach, l'Istanbul Basaksehir termine à la première place devant les Italiens. Les Allemands, leader de leur championnat, passent à la trappe.

La performance de la soirée est venue de Wolverhampton où Diogo Jota a réussi le hat-trick le plus rapide de l'histoire de la Ligue Europa en marquant trois fois en douze minutes. Son club était d'ores et déjà qualifié pour la phase finale avec les Portugais de Braga. Enfin, dans le groupe L, Manchester United s'est amusé face à l'AZ Alkmaar (4-0), qualifié lui aussi.

Tous les qualifiés

Depuis les groupes de Ligue Europa

FC Séville

Apoel Nicosie

Malmö

Copenhague

Bâle

Getafe

Linzer ASK

Sporting Portugal

Celtic Glasgow

Cluj

Arsenal

Eintracht Francfort

Porto

Glasgow Rangers

Espanyol Barcelone

Ludogorets

La Gantoise

Wolfsburg

Istanbul Basaksehir

AS Rome

Braga

Wolverhampton

Manchester United

AZ Alkmaar

Paul Pogba - Manchester UnitedGetty Images

Depuis la Ligue des Champions

Ajax Amsterdam

Red Bull Salzbourg

Inter Milan

Benfica Lisbonne

Bayer Leverkusen

Shakhtar Donetsk

Olympiakos

Bruges

Les premiers de groupes de la Ligue Europa ainsi que les quatre meilleurs troisièmes de ceux de la Ligue des Champions formeront le chapeau 1 pour le tirage au sort des 16es de finales qui aura lieu lundi à Nyon. Deux équipes d'un même pays et les membres d'un même groupe ne peuvent pas s'affronter. L'épouvantail du chapeau 2 se nommera l'AS Rome.

Les chapeaux pour le tirage au sort

Chapeau 1

FC Séville

Malmö

Bâle

Linzer ASK

Celtic Glasgow

Arsenal

FC Porto

Espanyol Barcelone

La Gantoise

Istanbul Basaksehir

Braga

Manchester United

Ajax Amsterdam

Red Bull Salzbourg

Inter Milan

Benfica Lisbonne

Lautaro Martinez - Inter-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Chapeau 2