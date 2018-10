Ligue Europa - Marseille - Bordeaux : La victoire comme seul échappatoire pour la survie

Dans le football, il y a des choses qui ne bougent pas. Immuable est la question des résultats des clubs français en Ligue Europa. Avec Rennes qui retrouvait l'Europe sept ans après sa dernière qualification, on avait plutôt tendance à appeler à la prudence, à la tolérance. Pourtant, les Rennais sont ceux qui, après deux rencontres, s'en sortent le mieux avec trois points et une deuxième place du groupe K. On ne peut pas en dire autant de Bordeaux, dernier du groupe C avec un zéro pointé et de Marseille, finaliste malheureux la saison passée, qui occupe la troisième place de son groupe après une défaite frustrante contre Francfort et un match nul piteux à Limassol. Et déjà la question de la survie de ces deux clubs dans la compétition surgit. Inévitablement.

Alors que la vente des Girondins semblait imminente, un nouveau grain de sable a enrayé le processus. C'est donc toujours sous le pavillon M6 que les joueurs de Ricardo se sont rendus en Russie pour un déplacement difficile sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg. Leaders du groupe, les coéquipiers de Claudio Marchisio feraient un pas vers la qualification en plus d'éliminer quasiment à coup sûr les Bordelais en cas de succès à domicile.

"On a travaillé pour jouer des matchs comme ça", reconnaissait Éric Bédouet, toujours présent dans le staff girondin, avant la première rencontre – une défaite – face au Slavia Prague. Une saison de travail gâchée en trois matches, voilà qui ferait tâche mais qui ne serait pas si surprenant. Il faut remonter à 2012/2013 pour voir les Girondins passer les poules en Ligue Europa. Encore branchés sur courant alternatif (trois victoires sur les six derniers matches), les Girondins auraient bien besoin d'un succès qui ressemblerait fort à un "petit exploit" tant il est difficile d'aller s'imposer dans le nord-ouest de la Russie.

L'OM loin des émotions passées

Du côté marseillais, on a encore en tête les émotions vécues en fin de saison dernière et cette magnifique aventure jusqu'à la finale. Ceux qui ont encore de la mémoire se souviennent néanmoins que la phase de groupes n'avait pas été de tout repos et qu'il avait fallu un but contre son camp du défenseur de Konyaspor, Moke, à la 93e minute de l'avant-dernier match pour maintenir l'OM en vie. Mais à l'époque, les Phocéens avaient remporté deux de leurs trois premiers matches. C'est autre chose que leur situation peu enviable avant leur déplacement à Rome pour y défier la Lazio. Heureusement pour les Olympiens, Rudi Garcia a la clé pour battre les Romains. Lui l'ancien entraînieur de la Roma n'a jamais perdu contre la Lazio. "Trois victoires et deux nuls en cinq matches. J'espère bien que ça va continuer", a-t-il souri à la veille de la rencontre.

Strootman Limassol-MarseilleGetty Images

Une défaite à domicile, un nul contre l'équipe supposée la plus mauvaise du groupe (après avoir mené 2-0 en prime) avant de recevoir l'équipe censée dominer la meute, on a déjà fait mieux. Pour faire simple, une défaite n'éliminerait pas encore l'OM mais il suffirait alors à Francfort et à la Lazio de battre Limassol lors de la phase retour pour assurer leur qualification. Une perspective qui a de quoi effrayer un effectif olympien qui tire la langue depuis le début de saison avec les blessures de Mandanda, Sanson, Rami et plus récemment Thauvin. Absent pour le déplacement en capitale italienne, l'ailier buteur va manquer à son équipe. D'autant plus qu'il pourrait aussi rater le rendez-vous face à Paris dimanche, mais ceci est une autre histoire. Avant de s'intéresser à son ennemi intime, l'OM a un autre défi à relever : celui d'assumer son statut de finaliste de la Ligue Europa. "C'est notre dernière chance de continuer en Ligue Europa", a prévenu Valère Germain.