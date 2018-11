Ligue Europa : Vorskla-Arsenal déplacé à Kiev pour "raisons de sécurité"

L'Ukraine et la Russie sont engagées dans leur pire bras de fer depuis plusieurs années à la suite de la capture dimanche par les gardes-côtes russes au large de la Crimée de trois bateaux militaires ukrainiens, un incident inédit. En réponse, le Parlement ukrainien a voté lundi l'introduction de la loi martiale dans les régions frontalières de l'Ukraine, le président Petro Porochenko justifiant cette initiative, sans précédent depuis l'indépendance de cette ex-république soviétique en 1991, par "la menace extrêmement élevée" d'une offensive terrestre russe.

Résultat et compte tenu du contexte, l’UEFA a publié le communiqué suivant : "Le comité d’urgence de l’UEFA a décidé aujourd’hui de délocaliser le match de la phase de groupes de la Ligue Europa entre Vorskla et Arsenal de Poltava, à la suite de l’introduction de la loi martiale dans certaines régions d’Ukraine. Le match aura lieu au stade Olimpiyskiy de Kiev le jeudi 29 novembre à 18h55 (HEC)", précise l’instance dirigeante du football européen. Puis de poursuivre : "L'UEFA continuera de surveiller et d'évaluer la situation en matière de sécurité en Ukraine dans les prochains jours avant de prendre toute décision quant à la possibilité de déplacer d'autres matches."

Alors que la ville de Poltava est située à plus de 600km de la Crimée, Kiev, la capitale de l’Ukraine, est considérée comme un lieu plus sûr. Malgré l'imposition de la loi martiale, le Foreign Office du Royaume-Uni indique qu'il est généralement prudent de se rendre dans la plus grande partie du pays.

Arsenal est déjà qualifié pour les 16e de la Ligue Europa après avoir récolté 10 points en quatre matchs. Une victoire contre Vorskla assurerait quasiment aux Gunners la première place du groupe E.