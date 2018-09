Marseille - Eintracht Francfort : L'OM avec Caleta-Car et Rami en défense centrale

Le Croate de 21 ans, recruté cet été, n'avait joué jusqu'ici qu'un seul match, perdu à Nîmes (3-1), et avait bénéficié d'une préparation particulière. Il était resté sur le pont plus de 365 jours la saison précédente, jusqu'à la finale de Coupe du monde perdue contre la France, où il était remplaçant. Rudi Garcia a changé cinq joueurs par rapport aux vainqueurs de Guingamp (4-0), avec Bouna Sarr (droite) et Boubacar Kamara (gauche) sur les côtés de la défense en plus de Caleta-Car, Maxime Lopez et Valère Germain.

Au milieu, l'entraîneur a choisi d'aligner Maxime Lopez en récupérateur aux côtés de Kevin Strootman. Le "Minot" avait fait une bonne entrée à la mi-temps contre Guingamp (4-0), dimanche. Enfin, Valère Germain revient en pointe à la place de Kostas Mitroglou. L'Eintracht a choisi un 4-4-1-1 défensif, avec Makoto Hasebe et Lucas Torro en ratisseurs, et le Néerlandais Jonathan De Guzman derrière le buteur, Sebastian Haller.

Les équipes

Marseille: Pelé - Sarr, Rami, Caleta-Car, Kamara - Strootman, Lopez - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain

Francfort: Trapp - Da Costa, Abraham, Ndicka, Willems - Gacinovic, Torro, Hasebe, Kostic - De Guzman - Haller