A peine arrivé, déjà sur la touche. Kostas Mitroglou ne rejouera plus de la saison en Coupe d’Europe. Alors que l’attaquant grec pensait gagner du temps de jeu en Turquie afin de donner un nouvel élan à sa carrière, son nouveau club, Galatasaray, n’a pas inscrit le joueur pour la deuxième phase de la Ligue Europa. Le champion de Turquie lui a préféré d’autres recrues : Marcão, Mbaye Diagne et Christian Luyindama.

Titulaire contre Antalyaspor samedi dernier en Süper Lig (1-1), Kostas Mitroglou devra donc se contenter du championnat turque. Plus inquiétant encore, selon les informations de France Football, l’arrivée de l’attaquant aurait été un choix de la direction du club et non de son entraîneur, Fatih Terim. Selon l’hebdomadaire, les dirigeants auraient recruté Mitroglou "pour montrer à leur entraîneur qu'il n'avait pas tous les pouvoirs en termes de recrutement, et calmer les supporters, furieux du départ de Garry Rodrigues, leur meilleur joueur, en Arabie saoudite".

En réponse, Terim aurait donc tranché. L’attaquant grec ne pourra donc pas jouer contre ancien club, Benfica, à l’occasion des 16es de finale aller de la Ligue Europa le 14 février prochain.