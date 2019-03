Nuit dehors, chants et file d'attente dingue : ils étaient prêts à tout pour voir Rennes - Arsenal

Une nuit blanche pour assister à Rennes – Arsenal. De nombreux supporters du Stade Rennais n'ont pas hésité à venir passer la nuit dans le froid pour avoir un précieux sésame. Le club Rouge et Noir, qui a annoncé avoir reçu plus de 90 000 demandes, avait décidé d'ouvrir la billetterie seulement ce samedi matin à 10h00 pour permettre à tout le monde d'avoir sa chance. Et il y a eu un engouement impressionnant aux billetteries du Roazhon Park.

Des supporters ont donc passé la nuit devant les portes. Pour se réchauffer et prendre leur mal en patience, les fans bretons ont entonné quelques chants. Alors qu'il ne restait plus que 6000 à 8000 places, il risque cependant d'y avoir de nombreux déçus.