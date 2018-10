OM - Rami après son embrouille avec Payet : "C’est moi, je n’aurais pas dû m’énerver"

C’est une scène qui dit tout du mal qui ronge l’OM à l’heure actuelle. Pas au mieux depuis le début de saison, le club phocéen a quasiment dit adieu à la Ligue Europa ce jeudi après sa défaite logique face à la Lazio Rome (1-3). Et, au coup de sifflet final, aux yeux de tous, Adil Rami et Dimitri Payet se sont embrouillés de manière assez appuyée. Une scène qui aura duré plus d’une minute avant que les coéquipiers des deux hommes, à savoir Hiroki Sakai et Luiz Gustavo, ne les séparent.

Après coup, la tension était retombée comme l’a confirmé Adil Rami en zone mixte : "Ce n’est rien, c’est des trucs pour la presse ça, c’est moi je n’aurais pas dû m’énerver". Même sentiment pour le buteur marseillais du soir, qui est revenu sur les origines du clash : "On n’est pas d’accord sur un fait de jeu, c’est arrivé, ça arrivera encore. Rien d’alarmant, on s’est dit les choses comme on l’a toujours fait depuis un an et demi qu’on est ensemble. (...) On en parle sur le terrain, on en parle après. On essaye de trouver la meilleure solution pour que ça ne se répète pas".