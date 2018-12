Rennes jouera face au Betis Séville en 16e de finale

Le Stade Rennais n'a pas tiré le gros lot. Mais le club breton s'offre quand même une belle affiche. Pour le premier 16e de finale de Ligue Europa de leur histoire, les Rouge et Noir vont retrouver le Bétis Séville. Ce n'est pas Arsenal, Chelsea, Naples, l'Inter Milan ou encore le Séville FC, quintuple vainqueur de la compétition. Mais on parle quand même du cinquième actuel de la Liga où évolue un certain Giovani Lo Celso, prêté par le PSG.

Deuxièmes de leur groupe derrière Kiev, les coéquipiers d'Ismaïla Sarr, héros du match décisif contre les Kazakhs jeudi (2-0) joueront le 14 février au Roazhon Park. Et au retour, ils se déplaceront en Andalousie le 21 février. L'affaire ne sera pas facile pour le dernier représentant français encore en lice en Ligue Europa. Mais ce n'est pas injouable non plus face un club qui n'a jamais fait mieux que les 16e de finale de C3 (1995/96, 1998/99, 2005/06, 2013/14). Cette affiche va surtout permettre au club breton de grandir encore.

Pour le reste, il y a une affiche qui sort du lot : Lazio Rome - FC Séville. Parmi les poids-lourds évoluant cette saison en Ligue Europa, Chelsea va se frotter aux Suédois de Malmö alors que Naples devra se défaire de Zurich, l'Inter du Rapid de Vienne et Arsenal du Bate Borisov.

Les matches aller auront lieu le 14 février sur le terrain du club premier nommé

Les matches retour se dérouleront le 21 février